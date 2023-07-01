「天路」青藏鐵路進入動車時代　列車經改良以應付高原環境

▲「復興號」正式在青藏鐵路投入運行。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「復興號」動車組1日起正式投入青藏鐵路西寧至格爾木段（簡稱西格段）運營，代表青藏鐵路今起正式進入動車時代。列車將在平均海拔超過3000公尺的青藏高原上運行，最快速度能達每小時160公里，將有效縮短行車時長至6小時內。

綜合陸媒報導，青藏鐵路首發復興號動車組C891次列車，將從西寧站始發，途經德令哈，最終抵達格爾木站，全線長829公里，運行速度最快每小時能達160公里，並搭載676名旅客。

過去，西格段一直是普速列車，整趟車程最快的也要7個多小時，慢的要8、9個小時，而動車組列車只需要5個半小時，其中，德令哈至西寧方向最快運行3小時29分，西寧、格爾木、德令哈進入5小時城市生活圈。

青藏鐵路西寧至格爾木段自1984年5月通車運營以來，已歷經近40年的發展。今天正式運營的複興號將西寧、格爾木、德令哈三座城市融入6小時城市生活圈，能夠方便沿線近50萬居民的交通出行，同時也為青藏高原的高質量發展注入新動能。

報導稱，由於運行全程都在青藏高原腹地，平均海拔超過3000公尺，夏天紫外線強，風沙也很大，到了冬天則會遇到長時間低溫，因此這趟動車組列車，是專門針對西格段沿線的高海拔、低溫環境等特殊條件設計的，具有防紫外線、防風沙的功能，還能充分適應高原環境，哪怕零下40℃，海拔3500公尺也能正常運行。

青藏鐵路，被譽為「天路」，是一條連接青海省西寧市至西藏自治區拉薩市的國鐵Ⅰ級鐵路，中國大陸新世紀四大工程之一，是通往西藏腹地的第一條鐵路，也是世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路。

青藏鐵路總長1956公里，修建前後耗時半個多世紀，克服了千里凍土、高寒缺氧、生態脆弱等世界級難題，於在2006年6月建成通車。2014年8月，拉薩─日喀則鐵路作為青藏鐵路的延伸線也全線開通運營，使得這條「天路」更加深入雪域高原。青藏鐵路另一條支線，拉薩─林芝鐵路也於2021年6月建成通車。