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平均地權條例明上路　林右昌：讓房市溫和修正

▲▼房地產,房價,台北市,士林區,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲《平均地權條例》明上路，內政部長林右昌強調，要打擊短進短出把房價墊高的投機客，讓房市溫和修正。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

《平均地權條例》今年2月修正公告，將在7月1日正式上路。除了已施行的禁止不動產炒作規定外，屆時還將有私法人買受住宅許可制、限制換約轉讓、檢舉獎金制度及預售屋解約申報登錄等4大重點，同時也完成9項配套子法。內政部長林右昌30日表示，這次修法是為了回應社會期待，打擊短進短出把房價墊高的投機客，而非投資客，逐步讓整體房市溫和修正。

內政部說明，在私法人買受住宅許可制部分，將分為「免經許可」及「需經許可」2類。私法人若為購買已公告劃定古蹟之住宅等9種情形，可「免經許可」取得；但若購買受住宅作為宿舍、具規模出租經營6種情形使用，則需向內政部申請許可後才可取得，並受到5年不得移轉等限制，提醒公司等私法人未來在規劃購買住宅時需注意相關限制規定。

其次，在限制換約轉讓部分，在7月1日後簽訂預售屋及新建成屋買賣契約的買受人，除配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之讓與或轉售外，必須有非自願離職且超過6個月未就業等6 種特殊情形，並向直轄市、縣（市）政府申請核准者才可換約。

至於在施行前已簽訂預售屋及新建成屋契約的買受人，在施行後得免受修法換約轉售制，但其接手的新買受人，則仍必須受到限制。由於預售屋交易期間長，提醒民眾在購買預售屋時，應審慎評估本身的經濟狀況及繳款能力，避免產生交易糾紛。

同時，也提醒預售屋或新建成屋銷售者（如建商）在辦理換約作業，或接受委託刊登讓與或轉售廣告時，須注意依新修正施行的規定辦理，若有違規者，將按戶（棟）處罰50萬元至300萬元。此外，本次也配合限制換約規定修正預售屋、成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，並自7月1日起施行，提醒業者儘速檢視及修正目前使用之買賣定型化契約內容，以免與規定不符。

第三，有關檢舉獎金制度部分，如果民眾發現有逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約轉售與禁止炒作等情形，可將違規案件的人、事、時、地、物等具體事證資料送到地方政府，經查證屬實者，將依規定發給檢舉獎金。但民眾須以實名提出檢舉，如發現有冒名或提供偽變造不實事證，將移送檢調機關處理。

第四，預售屋解約申報登錄部分，依新修正施行之規定，自7月1日起銷售者（如建商）如有解除預售屋買賣契約情形，應於解約之日起30日內辦理申報登錄，內政部也已完成「不動產成交資訊及預售屋資訊申報網」提供業者辦理申報。提醒業者應依限按實申報，如有逾期申報或申報不實情形，將按照戶(棟)處罰3萬元到15萬元。

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