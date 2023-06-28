奧萬大歡慶29週年　7月1日至5日推入園10元銅板價優惠

▲奧萬大國家森林遊樂區慶週年，7月1日至5日推入園10元銅板價優惠，圖為萬大溪。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉的「奧萬大國家森林遊樂區」今年7月1日適逢開園29周年慶，當天也是快樂暑假的首日，南投林區管理處邀請莘莘學子們在辛苦學習後，與家人來趟奧萬大避暑尋幽洗滌心靈之旅，並將於7月1日至5日推出入園門票10元的銅板價優惠，歡度29歲生日，民眾可把握時機體驗奧萬大的夏季風采。

奧萬大於民國83年7月1日開園，南投林區管理處李政賢處長表示，海拔高度約1200公尺、位於中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區，平均氣溫比平地低5至8℃，涼爽宜人，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季風情各具特色。

▲▼奧萬大國家森林遊樂區楓葉池和雙瀑。（圖／南投林區管理處提供）

而夏天的奧萬大自然生態更是熱鬧非凡，梅雨過後也讓沿途的萬大水庫（碧湖）美景如畫，奧萬大瀑布同樣水勢壯闊、如萬馬奔騰，在奧萬大森林步道健行則可充分享受珍貴的「森林三寶」：優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」，不僅暑氣全消，更可以休閒養身，遠離都市塵囂。

▲霧社水庫（碧潭）。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處指出，今年園慶特別擴大優惠措施，推出連續5天入園門票10元優惠措施，歡迎大家一起來為奧萬大慶生；奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿即時資訊，請參考網站：http://awdonline.forest.gov.tw/，或參考臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁。