瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

▲伊拉克民眾在瑞典駐巴格達（Baghdad）大使館前示威，抗議焚燒可蘭經事件。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

瑞典警方28日批准一項在斯德哥爾摩（Stockholm）大清真寺外焚燒可蘭經（Koran）的抗議行動，不但中東國家對此齊聲譴責，隨後更引發伊拉克民眾在瑞典駐巴格達（Baghdad）大使館前示威，抗議焚燒可蘭經事件，甚至有數十名示威者短暫進入館區內15分鐘左右，並且拆掉瑞典國徽，直到維安人員抵達後才被請離現場。

▲來自伊拉克的男子默米卡（Salwan Momika）在瑞典焚燒可蘭經。（圖／路透）



根據《法新社》報導，來自伊拉克的示威活動申請人默米卡（Salwan Momika）在申請書上寫道，「我想在斯德哥爾摩大清真寺前抗議，我想表達我對可蘭經的看法，我要撕毀焚燒可蘭經。」

默米卡曾經申請過2次焚燒可蘭經的示威活動，都遭到瑞典警方以「社會秩序」和「維安問題」駁回申請。

但是瑞典上訴法院於6月中旬裁定，警方不得駁回申請，並指出警方必須提出「社會秩序」和「維安問題」的具體理由。

隨後瑞典警方就以「保護言論自由」為由，批准這場示威活動，但也以「煽動反對少數民族」的罪名，對默米卡展開調查。

▲部分伊拉克施威民眾進入瑞典大使館區內。（圖／路透）



焚燒可蘭經事件，引發伊拉克民眾在29日於瑞典駐巴格達（Baghdad）大使館前示威，部分示威者進入瑞典大使館區內，並在裡面停留約15分鐘，直到維安人員抵達後才被請離現場。

瑞典批准焚燒可蘭經事件，中東國家齊聲譴責，伊拉克外交部指出，「這些事件激怒了世界各地穆斯林的情緒，對他們來說是一種危險的挑釁。」

伊朗也加入譴責行列，稱焚燒可蘭經是「挑釁的，考慮不周且不可接受的。」

沙烏地阿拉伯外交部譴責，「這些可惡且一再發生的行徑，無法以任何理由接受。」