《犯罪被害人權益保障法》明上路　陳建仁：提升被害者尊嚴與同理

▲陳建仁出席「新法迎馨 引領馨生」犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

《犯罪被害人權益保障法》7月1日正式上路，行政院長陳建仁30日出席「犯罪被害人權益保障法新法啟航活動」時指出，此次《犯罪被害人權益保障法》修正採聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」及歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」的精神，由以往的「補償」跟「保護」，提升對犯罪被害人及其家屬的尊嚴與同理，落實各項權益的保障。

陳建仁表示，看見許多被害人必須面對身心創傷，走向復原之路，對於被害人和家屬勇於面對生命的困境，他感到心痛且不捨，並抱有深深的敬佩。

陳建仁強調，《犯罪被害人權益保障法》的修正，將強化以家庭為中心的個案服務，補充重傷被害人的長照需要，減輕家屬照顧負擔。透過政府長照制度及連結民間資源，建立服務網絡，同時緩解經濟困境，根本性調整補償金規定及定位，加速審議速率並減少二度傷害，務求補償從優、審議從速、程序從簡。

陳建仁說明，為了維護、提升、保障犯罪被害人人權，2017年召開的司法改革國是會議中，第一個分組就是針對著「保護被害人與弱勢者的司法」來詳加檢討，此次的修正，可以說是全盤翻新。參採聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」，以及歐盟的「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」的精神，由以往的「補償」跟「保護」，提升對犯罪被害人及其家屬的尊嚴與同理，並且透過公私協力來擴大服務的內涵，落實各項權益的保障。

陳建仁指出，法律的通過只是改革的開始，更重要的是日後如何來落實執行，包括制度的建立、資源的充實、服務的整合，這三個方面都相當重要。他說，未來將由行政院督導整體的犯罪被害人保護工作成效，明訂跨部會權責，建構服務的網絡，同心協力共同為犯罪被害人提供全方位的資源與協助。