金主又怒了！怒譙NONO髒東西　「小紅老師這費用」也包了

▲小紅老師前往北檢提告NONO（陳宣裕） 。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

最強金主「486先生」霸氣喊，要替大牙出律師費後，他再度出手表示，小紅老師需要協助律師費的話，可以直接開口，接著重砲NONO「這髒東西，真的沒資格存在我們這社會！」此外，最新消息指出，NONO經紀人回應：「那就交由司法調查。」

面對NONO神隱不吭聲，小紅老師今（30）日 下午1點多現身台北地方法院按鈴申告，作為代表以性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女共5罪名提出告訴，目前由她開始，其他受害者也會接續出面提出告訴。令人難過的是，她在發出20位受害者的紀錄整理後，又收到更多人的訊息，現在受害者人數已增至25位。

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小紅老師坦言，早在19日晚間已經寫好控訴文，但遲遲沒有上線，直到當晚11點都沒有按發送，加上她和NONO都沒有封鎖彼此，當下一看到男方在線上，「我很害怕。」隔天凌晨1點按發送後，隔天便收到質疑聲浪。

對此，小紅老師表示，她其實一點都不勇敢，願意站出來發聲的受害女性才是最勇敢的人。她解釋一開始只是想要NONO的一句道歉，沒想到對方遲遲沒說，加上其他受害人問她「能不能送他去關」，她才決定「走到這一步」。

▲NONO依舊神隱中。（圖／翻攝自IG／no_no_0321）



事實上，大牙被陳建州與范瑋琪聯合提告並求償1000萬後，「486先生」陳延昶力挺喊話，雖然不認識大牙，「但看到這麼囂張的傢伙，我就是不爽」、「若大牙需要律師，這費用哥來出！」

如今NONO已被提告，陳延昶也看不下，他隔空應援直呼「根本就是強X犯的行為。若小紅老師有需要律師的協助或者律師費用的協助，就跟我說，對於這髒東西，真的沒資格存在我們這社會。」

陳延昶強調，儘管今年他已退休，但仍有經濟能力幫助需要的人，且自認個性雞婆，願意提出一個實際協助幫忙的方式，「我認為任何一個有能力的朋友也都會這樣做，就算大家沒有想到給予律師費用的支持，但大家也都發出怒吼，同聲譴責黑人夫妻的行為，這動作叫做『社會輿論的壓力』，社會輿論是法律以外社會最後的道德防線。」

針對提告部分，最新消息指出，NONO經紀人回應：「那就交由司法調查。」

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