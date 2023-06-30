中共黨員數增至9804萬人　習近平上台後多了2380萬人

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國共產黨組織部6月30日公布最新黨內統計公報，截至2022年12月31日，中共黨員總數為9804.1萬名，較2021年底淨增132.9萬名。統計也顯示，自中共總書記習近平18大上台以來，共有2380.5萬人入黨。

根據統計公報，中共9804.1萬名黨員中，有2930.2萬為女黨員，佔黨員總數的29.9%；少數民族黨員744.5萬名，佔7.6%；大專及以上學歷黨員5365.4萬名，佔54.7%。

公報顯示，中共30歲及以下的黨員為1243.5萬名、31至35歲黨員1150.0萬名、36至40歲黨員1035.6萬名、41至45歲黨員896.6萬名、46至50歲黨員929.1萬名、51至55歲黨員897.5萬名、56至60歲黨員915.9萬名、61歲及以上黨員2735.9萬名。

根據公報，中共建政前入黨的9.6萬名，中共11屆3中全會前入黨的1360.9萬名，中共11屆3中全會後至18大前入黨的6053.2萬名，習近平18大上台以後入黨的2380.5萬名。

另外，公報也顯示，目前申請入黨的人共有2096.2萬名，入黨積極分子（已經正式提出入黨申請，並經推薦，被確定為發展對象，有計劃培養的人員）為1050.0萬名。