MeToo受害者「自述可以當證據嗎？」　律師解答了

記者曾筠淇／綜合報導

黑人（陳建州）接連被大牙（周宜霈）和郭源元指控，如果此事真的上法院了，「當事人她的自述，可以成為證據嗎？」律師「法老王」王至德坦言，這種案件以前確實不太容易成立，但近1、20年，「法官他們在採認證據這件事情上面，他們是放寬的」。

節目《新聞挖挖哇》最新一集聊到「黑人捲進#MeToo風暴」，媒體人狄志為問及，「對黑人來講，那你沒有證據，你怎麼可以這樣講我？所以這個事情真的到法院那邊去了，那法官他會怎麼樣看？就是當事人她的自述，可以成為證據嗎？」

對此，律師「法老王」王至德表示，性犯罪、妨礙性自主的案件取得證據不容易，所以2、30年之前，「這種犯罪真的不太容易成立，因為幾乎都沒證據」；不過到後來，至少近1、20年，「法官他們在採認證據這件事情上面，他們是放寬的」。

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▲大牙（左）、郭源元（右）都被黑人陳建州（中）要求「親我一下」。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙、黑人 陳建州、郭源元）

法老王進一步解釋，「譬如說第一個，我們有那個被害者的自述，他自己講的；那再來他可能有一些補強證據，就是事情發生之後，我是不是有跟朋友講？如果有跟朋友講，那講得很清楚，在那個時間點，那朋友可以證明說，他確實有跟他講，那就有可能作為補強證據」。

針對黑人事件，大牙周宜霈發文指控陳建州11年前進她的房間求歡，將她撲倒在床試圖侵犯。對此陳建州全盤否認，「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」黑人28日再貼出律師聲明稿，控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。

後來郭源元也出面指控黑人，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」。陳建州則透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。