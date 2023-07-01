黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」　萬人驚呆：很會記仇

▲當年使用安博盒子，陳建州承認錯誤使用非授權畫面。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州、范瑋琪）



網搜小組／劉維榛報導

被大牙、郭源元指控侵犯的陳建州，過去黑歷史攤在陽光下，尤其東京奧運期間，透過非法機上盒「安博盒子」觀看賽事，除了遭各界唾棄，而「愛爾達體育家族」當時也槓上，並譴責盜版行為。如今小編在粉專PO文呼籲「支持正版」，時機巧合引發眾人聯想笑虧，「小編很會記仇」、「#不讓愛爾達只有一個人」。

世大運倒數不到1個月，日前「愛爾達體育家族」粉專PO出例行性政令宣導，喊話「觀看合法收視來源，支持正版，從你我做起」，底下也分別Hashtag，「#支持正版、#唾棄盜版機上盒、#這張真的每天電視都會播、#只是剛好第二天貼出來！」

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由於黑人近日捲入性騷風暴，超巧時機來呼籲支持正版與唾棄盜版機上盒的作法，引來萬名網友秒懂笑虧，「大哥我來朝聖了」、「太幽默了」、「超讚，頂天支持愛爾達」、「支持愛爾達，我也不想讓愛爾達一個人」、「每天都要宣導一下」、「小編很會」、「支持正版，走路有風」、「小編很會抓時機喔」。

回顧2021年時，陳建州在IG分享東京奧運轉播畫面，卻被眼尖網友抓包，竟使用不法機上盒「安博盒子」收看賽事。事後陳建州解釋：「這是朋友群組的截圖，後來發現也傻眼！」他也強調「那是朋友傳的截圖，誤用後已立即拿下，謝謝關心」、「我都看公視和東森、手機看愛爾達」。

然而紙包不住火，網友怒挖出范瑋琪在臉書PO出，收看郭婞淳舉重奪金的影片，當時夫妻倆興奮歡呼，畫面不小心拍到右下角的電視櫃上，擺著一台白色方形的物體，抓包就是不法機上盒「安博盒子」，打臉陳建州的說法。

對此，「愛爾達體育家族」當時發文開砲，再一次向使用各種版權不明的機上盒用戶嗆聲，「買OO盒子看轉播就是盜版仔，不要怕人講。」就算犯法的是賣盜版盒子的業者，但跑去購買使用，不就等同於支持犯法行為？

面對外界質疑，陳建州終於坦承錯誤使用奧運非授權畫面「本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會。」