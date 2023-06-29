陸女在日本無照替人「打豐胸針」！　患者胸痛才知是密醫

▲陸籍女子非法替顧客進行整形手術，遭警方逮捕。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名陸籍女子在沒有醫師執照的情況下，非法替顧客進行豐胸與臉部除斑手術，病患術後出現胸部疼痛與臉部腫脹等情形後，才發現該名女子是非法進行美容整形手術，因此通報警察。警方獲報後逮捕該名陸籍嫌犯，但她僅承認部分犯行。

根據《富士新聞網》報導，中國大陸籍的38歲女子李平涉嫌於2022年1月起的2個月內，在自己的家中非法替顧客進美容整形等手術，而她本人並沒有持有醫療執照，單次收費高達20萬至30萬日幣（約新台幣4.3萬至6.4萬元）。

其中2名同樣是陸籍的女性顧客在她家中分別接受豐胸與臉部除斑手術，並注射類似玻尿酸的液體，然而事後兩人卻出現胸部脹痛與臉部腫脹的症狀。兩人隨後向警方通報此事，警察經過調查，確認李平非法進行整形手術，因此在28日依違反醫師法嫌疑將其逮捕。

李平被逮後聲稱，自己的確知道只有醫師才可以打針，但是已經忘了是替誰注射玻尿酸。警方指出，李平通常透過朋友與熟客介紹客人，並向顧客收取高額的費用。