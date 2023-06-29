南韓豪雨出現首例罹難者　她為「關水門」遭河水沖走！首爾開始降雨

▲南韓雨季鋒面移往首都圈，首爾光化門廣場29日降下豪雨。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從6月底開始迎來夏季雨季，滯留鋒面伴隨著低氣壓影響，雲雨帶逐漸從全羅南道、慶尚南道一帶往東北方移動，首爾、仁川、京畿道從今（29）日起陸續發佈豪雨和強風注意報，各地接連傳出災情，仁川一處住宅矮牆遭土石沖垮，而首爾則管控境內27條河川，此次豪雨也出現首名罹難者，為一名60多歲女性。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，此次豪雨為全羅南道咸平郡帶來至少202mm的降雨量，咸平郡嚴多面嚴多川河水暴漲，現年67歲的吳姓水門檢修員（女）於27日晚間決定和丈夫在每小時70mm的暴風雨下外出檢修、開啟水門，儘管6座的水門中已經打開了4座，吳女依舊放不下心，甚至親自拿起鐮刀砍去阻礙水門的水草。

丈夫不斷勸阻吳女，然而吳女卻因為內心強大的責任感而守在水門處，於是丈夫只好回到車上拿手電筒，豈料丈夫回到水門後，卻未見到妻子吳女的身影，吳女疑似慘遭氾濫的河水沖走而失蹤。

全南消防本部指出，29日上午10時37分在咸平郡嚴多面某幫浦場橋墩下的樹叢發現吳女的屍體，為本月25日雨季開始後全羅南道首宗的罹難者，吳女的丈夫痛哭失聲、為無法救回妻子感到相當自責，其他村民則感嘆表示，吳女生前是個性率真、做事用心的婦女會長，凡事總是以身作則。

▲南韓仁川某聯立式住宅的矮牆因暴雨土石灌入而遭沖垮。（圖／仁川市南洞區）

隨著雲雨帶逐漸往東北方移去，首爾、仁川、京畿道陸續發佈豪雨和強風注意警報，其中仁川廣域市南洞區間石洞某聯立式住宅前方以磚瓦堆成的矮牆，疑似因隔壁高爾夫球場工地土石灌入，才會在暴風雨中被沖垮；至於仁川市江華郡則出現住宅淹水、中區乙旺洞行道樹倒塌、彌鄒忽區文鶴洞和桂陽區鵲田洞道路甚至出現天坑。

而京畿道高陽市則創下此次豪雨的最高時雨量，從29日上午10時29分起，在一個小時內便降下43.00mm的雨量。

另外，首爾市府從29日上午11時20分起，全面管控境內27條河川，禁止進出。

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