離奇！凱迪拉克男遭「車門夾頸」慘死　疑駛離停車場忘1動作害命

▲大陸一名男子遭車門夾頸身亡。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

大陸江蘇省無錫市近日發生一起離奇事故，一名男子開車要離開停車場時，打開車門並探出頭打算要繳費，不料卻疑似忘記拉手煞車，導致車輛突然往前，男子就這樣被夾在車門之間，當場死亡。消息一出，引發熱議。

綜合陸媒報導，這起事件發生在6月26日，當時男子駕駛一輛白色凱迪拉克轎車，正準備通過停車場出口車道閘門，卻在開車門繳費時疑似忘記拉手煞車，導致車輛突然向前滑行，男子還來不及躲回車內，車門就直接撞上一旁的閘門柱，而男子的頸部也當場被車門夾住，強大力道讓男子瞬間就失去生命跡象。

畫面曝光後，隨即也被台灣網友轉發至PTT，不少鄉民紛紛表示「夾到氣管窒息吧，脖子夾斷也沒那麼容易死」、「這什麼奇葩的死法」、「手伸出去要掛N擋拉手煞，很多人不知道」、「我比較好奇怎麼開的開成這樣」、「台灣也有啊，前幾年而已」、「我以為電影演的是假的，怎麼會扭脖子對方就不動」、「死不瞑目」。

不過也有網友認為，這是停車場設計有問題，「這種設計真的很討厭，還好台灣比較進步了，很多都是車牌辨識」、「有些真的是停車場設計問題，手根本勾不到」、「舊式刷卡片或投幣的才會這樣，現在很多新的都改成車牌辨識，就是防止這種意外發生」、「用車牌辯視就沒事了」。