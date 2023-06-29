　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

奇萊東稜大理石營地建避難山屋　小風口停車場7／2~7／12封閉

▲為提供山友緊急避難需求，奇萊東稜大理石營地將建避難山屋。（圖／太管處提供，下同）

為提供山友緊急避難需求，奇萊東稜大理石營地將建避難山屋。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為提供攀登奇萊東稜山友緊急避難需求，將於奇萊東稜的大理石營地興建避難山屋，7/2-7/12將封閉合歡山小風口停車場，方便進行山屋建材吊掛作業。大理石營地避難山屋完成後，將與現有的「磐石中峰」、「北鞍三叉」等避難山屋連成一線，大幅提升奇萊東稜路線的登山安全，也請山友珍惜使用。

太管處表示，奇萊東稜包含奇萊北峰(3607M)、磐石山（3106M)、太魯閣大山（3286M）、立霧主山（3070M）、帕多魯山（3101M）等多座3000公尺以上的高山，路程長，地形險峻，且天氣變化大，是不少山友喜歡挑戰的登山路線，也是太管處轄區中容易發生山域事故的路線。

▲為提供山友緊急避難需求，奇萊東稜大理石營地將建避難山屋。（圖／太管處提供，下同）

因吊掛建材需求，小風口停車場封閉11天。

太管處指出「大理石營地避難山屋」完成後，可以容納12人避難，山屋中會放置加壓艙(PAC)，可助高山症的山友快速緩解。另考量高山水源退卻，山友取水不易，因此山屋也設置儲水設施，接引雨水供山友使用，減少跋涉取水的風險，由於儲水量受天候影響，屆時完成後亦請山友珍惜用水。同時山屋外也設置生態廁所，不僅解決山友需求，更可以維護高山的生態環境，將登山活動對高山的環境衝擊降到最低。

▲為提供山友緊急避難需求，奇萊東稜大理石營地將建避難山屋。（圖／太管處提供，下同）

▲▼起建完成後將與「磐石中峰」（下圖）、「北鞍三叉」（上圖）等避難山屋連成一線。

太管處進一步強調為了提升登山安全，去年在奇萊東稜已完成「磐石中峰」及「北鞍三叉」2座避難山屋。由於「北鞍三叉」山屋約位於登山路線的中間，無論往東到中橫岳王亭出口，或是往西到合歡山，都約需3至4天時間，且東段到出口的路程沒有避難山屋，僅有營地。一旦有山域救援需求時，如果天候不佳，救難直升機無法及時救援，而地面救難人員徒步上山，也需3至4天才能接觸到待救者，很容易延誤救難時機。因此增建「大理石營地避難山屋」，不僅讓山友多一個避難的處所，也提高山域救援成功的機率。

▲為提供山友緊急避難需求，奇萊東稜大理石營地將建避難山屋。（圖／太管處提供，下同）

為了運送山屋建材，太管處協請空勤總隊直升機協助進行吊掛，7月2日下午6時至7月12日將於合歡山小風口停車場進行建材吊掛作業，吊掛期間為維護遊客及吊掛作業安全，合歡山小風口停車場將暫停開放，同時奇萊東稜登山路線「北鞍三叉營地」及「大理石營地」也禁止紮營，請民眾配合管制措施。山屋建材吊掛完成後隨即進行組裝興建，完成後另行公告開放時間。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從產地到餐桌！新北食農教育展　「食物歷險記」闖關拿好康

新竹洗刷美食沙漠之名　「這11家美食」登上台版必比登500碗

南投劇場藝術季即起登場　精彩表演feat.多元工作坊邀民眾體驗

南投縣客家文化節系列活動ing　7／1邀《茶金》客家千金連俞函演講

深耕20年！妙璇舞蹈團勇奪台中表演藝術金藝獎

雲林虎尾降豪雨！大排滿水位多地淹水　斗六市雨後現彩虹

原鄉德芙蘭國小另類結業式　部落走讀繪本...盼募萬本書

紓解大溪老街假日車潮　市府提供假日免費接駁專車...7／1上路

搶疫後商機！高雄工商交流會登場　55廠商開拓企業新契機

WBSC世界盃少棒賽中華代表隊成軍　黃偉哲邀球迷到台南挺台灣

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

從產地到餐桌！新北食農教育展　「食物歷險記」闖關拿好康

新竹洗刷美食沙漠之名　「這11家美食」登上台版必比登500碗

南投劇場藝術季即起登場　精彩表演feat.多元工作坊邀民眾體驗

南投縣客家文化節系列活動ing　7／1邀《茶金》客家千金連俞函演講

深耕20年！妙璇舞蹈團勇奪台中表演藝術金藝獎

雲林虎尾降豪雨！大排滿水位多地淹水　斗六市雨後現彩虹

原鄉德芙蘭國小另類結業式　部落走讀繪本...盼募萬本書

紓解大溪老街假日車潮　市府提供假日免費接駁專車...7／1上路

搶疫後商機！高雄工商交流會登場　55廠商開拓企業新契機

WBSC世界盃少棒賽中華代表隊成軍　黃偉哲邀球迷到台南挺台灣

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

地方熱門新聞

新竹11家美食登上台版必比登評鑑「500碗」

虎尾降豪雨大排滿水位多地淹水

花蓮港興建海資館　土地7.4公頃斥資32.9億

花蓮2區試辦定時定點收運垃圾

深耕20年！妙璇舞蹈團勇奪台中表演藝術金藝獎

嘉義醫院攜手中華電信交友聯誼

怡珍要求全面檢討不合時宜停車格

台中「送肉粽」！送煞時間、路線曝光　生人迴避

雲林公共自行車租賃系統8月試行

紓解大溪老街車潮　免費接駁車7/1上路

台南翁騎百公里走古道受困

工程師爸組團走唱　5歲團員好萌

社福單位辦趣味媽祖嘉年華　配天宮媽祖現身賜福

新北食農教育展　食物歷險記闖關拿好康

更多熱門

相關新聞

花蓮試辦溪水暴漲警示　2區民眾收到簡訊勿慌

花蓮試辦溪水暴漲警示　2區民眾收到簡訊勿慌

花蓮縣政府配合中央氣象局辦理「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示試辦作業」，將29日上午11時至11時30分，在試辦區域（包含：花蓮縣砂婆礑溪及三棧溪區域附近）發送測試簡訊，請收到細胞簡訊之民眾請勿驚慌。

桃機首度漢光演習！衝擊61航班　交長：北跑道封閉影響2小時

桃機首度漢光演習！衝擊61航班　交長：北跑道封閉影響2小時

即／大理石工廠工人遭石板壓死

即／大理石工廠工人遭石板壓死

斗南車站機車亂停　縣府將與台鐵協商改建廣場

斗南車站機車亂停　縣府將與台鐵協商改建廣場

千金拒付40元停車費！管理員遭拖行慘死

千金拒付40元停車費！管理員遭拖行慘死

關鍵字：

奇萊東稜大理石營地避難山屋 小風口停車場封閉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面