奇萊東稜大理石營地建避難山屋　小風口停車場7／2~7／12封閉

▲為提供山友緊急避難需求，奇萊東稜大理石營地將建避難山屋。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為提供攀登奇萊東稜山友緊急避難需求，將於奇萊東稜的大理石營地興建避難山屋，7/2-7/12將封閉合歡山小風口停車場，方便進行山屋建材吊掛作業。大理石營地避難山屋完成後，將與現有的「磐石中峰」、「北鞍三叉」等避難山屋連成一線，大幅提升奇萊東稜路線的登山安全，也請山友珍惜使用。

太管處表示，奇萊東稜包含奇萊北峰(3607M)、磐石山（3106M)、太魯閣大山（3286M）、立霧主山（3070M）、帕多魯山（3101M）等多座3000公尺以上的高山，路程長，地形險峻，且天氣變化大，是不少山友喜歡挑戰的登山路線，也是太管處轄區中容易發生山域事故的路線。

▲因吊掛建材需求，小風口停車場封閉11天。

太管處指出「大理石營地避難山屋」完成後，可以容納12人避難，山屋中會放置加壓艙(PAC)，可助高山症的山友快速緩解。另考量高山水源退卻，山友取水不易，因此山屋也設置儲水設施，接引雨水供山友使用，減少跋涉取水的風險，由於儲水量受天候影響，屆時完成後亦請山友珍惜用水。同時山屋外也設置生態廁所，不僅解決山友需求，更可以維護高山的生態環境，將登山活動對高山的環境衝擊降到最低。

▲▼起建完成後將與「磐石中峰」（下圖）、「北鞍三叉」（上圖）等避難山屋連成一線。

太管處進一步強調為了提升登山安全，去年在奇萊東稜已完成「磐石中峰」及「北鞍三叉」2座避難山屋。由於「北鞍三叉」山屋約位於登山路線的中間，無論往東到中橫岳王亭出口，或是往西到合歡山，都約需3至4天時間，且東段到出口的路程沒有避難山屋，僅有營地。一旦有山域救援需求時，如果天候不佳，救難直升機無法及時救援，而地面救難人員徒步上山，也需3至4天才能接觸到待救者，很容易延誤救難時機。因此增建「大理石營地避難山屋」，不僅讓山友多一個避難的處所，也提高山域救援成功的機率。

為了運送山屋建材，太管處協請空勤總隊直升機協助進行吊掛，7月2日下午6時至7月12日將於合歡山小風口停車場進行建材吊掛作業，吊掛期間為維護遊客及吊掛作業安全，合歡山小風口停車場將暫停開放，同時奇萊東稜登山路線「北鞍三叉營地」及「大理石營地」也禁止紮營，請民眾配合管制措施。山屋建材吊掛完成後隨即進行組裝興建，完成後另行公告開放時間。