打電話求Makiyo幫澄清！財經網美酸范瑋琪：事情越變越糟糕

▲范瑋琪力挺丈夫陳建州。（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）



記者朱祖儀／綜合報導

黑人（陳建州）近來捲入性騷風波，老婆范瑋琪力挺到底，強調男方平時「滴酒不沾」，還打電話希望Makiyo幫忙澄清，對方也真的發文改口稱，「黑人哥哥是不會喝酒的」。但此行為引起眾人討論，財經網美胡采蘋也發文酸說，「范范就是忍不住，到處打草驚蛇，然後事情越變越糟糕」。

郭源元28日指控，去陳建州家時曾被逼喝威士忌。對此范瑋琪29日發聲明反駁，稱「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾，而我懷孕期也不可能喝酒。」但事後有網友挖出影片，發現Makiyo曾在《我愛黑澀會》爆料，提到黑人喝醉時放很開、會亂親人，且無論范瑋琪在不在都會被親，「你還親（吳）佩慈啊，還有房子阿，誰都親欸！」間接打臉范瑋琪的聲明。

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▲Makiyo發文幫忙澄清。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo）



但29日下午Makiyo接到范瑋琪電話後，突發文改口稱，「有一個報導是錯誤的！因為黑人陳建州他是滴酒不沾的，喝酒的都是姐妹在喝，再次強調黑人哥哥是不會喝酒的，從我認識他到現在都沒有喝過酒」。此話題再度掀起討論，但仍有許多網友不相信，還有人懷疑背後另有隱情，留言「妳被強迫就眨眼睛喔」，沒想到真的釣出本人按讚。

胡采蘋也在粉專「Emmy追劇時間」截圖發文酸說，「看吧，范范就是忍不住，到處打草驚蛇，然後事情越變越糟糕。沒辦法，你范范姐就是很喜歡這種事情」，吸引近6千人點讚。

針對大牙（周宜霈）的控訴，黑人陳建州28日再貼出律師聲明稿，指控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。針對，郭源元的指控，陳建州則透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。