正妹畢業找租房！網紅藥師「留14字」慘了　本尊爸上電視開戰

▲藥師林士峰在網上留言虧妹。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「#MeToo運動」風起雲湧，從政界一路狂燒到演藝圈，時事評論員許維智就透露，二女兒上網找台北租房，竟被民眾黨顧問、藥師林士峰留言騷擾，讓作為父親的他氣憤又無奈，加上夫妻倆住在台中，更不免擔心女兒。

許維智在昨晚的《新聞挖挖哇》中提到，去年6月份，兩個女生畢業了，一個是醫學研究所，一個是大學應屆畢業生，要在台北找租房，於是上網發文，希望能7月初到8月底入住，並強調「收入穩定、不會拖欠房租、愛乾淨、不菸不酒、無寵物。」

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沒想到，民眾黨的顧問、藥師林士峰在PO文下留言，「可以一起同住嗎？一起租比較划算。」這番話瞬間惹怒許維智，氣得透露找租房的那個女生，正是他的二女兒。

許維智表示，去年6月18日發生之時，他父親剛好在加護病房，是一家子正忙的時候，「我太太氣了一整個禮拜，因為我們住台中，兩個女孩子應屆畢業，找個房子還被騷擾，不過我忍下來，直到最近史書華替我爭取公道。」

▲正妹的父親是知名時事評論員許維智。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

他不禁感嘆，「身為爸爸，我女兒在台北被欺負，我在台中要怎麼辦？你（林士峰）就不該留這種不合邏輯的語言，做爸爸哪個不會憤怒。」

對於此舉是否算是騷擾？律師「法老王」王至德直言，「我覺得應該是有成立的，我能夠體會維智大哥的感覺，身為爸爸是會很憤怒且無奈的。」

而媒體人狄志為則認為，這個留言超莫名其妙，況且兩人也不認識，「他（林士峰）可以說他是開玩笑啦，但在公開的場合就......，如果是自己的女兒當然會生氣。這在網路上很常見，你看一個女藝人穿得比較漂亮一點，就是會有人來留言說，可以跟妳交往嗎？可以去妳家住嗎？」

這段對話被轉PO上網，不少網友紛紛表示，「民粹當道，雙標橫行，價值崩壞」、「我有看，超噁的」、「好噁心，我可以理解這位爸爸的憤怒」、「過來打球啊，海巡了」、「惹錯人，笑死」。