午後大雷雨突襲！降雨熱區出爐　下周更熱防極端高溫　

記者李姿慧／台北報導

今(30日)受偏南風環境影響將持續到周末，各地多雲到晴，午後有局部雷陣雨，降雨熱區以中北部為主，有較大雨勢可能；下周除仍要留意午後雷陣雨外，受西南風影響，各地高溫將攀升，普遍有33到35度高溫，局部地區更有極端高溫機會，將比本周更熱一些。

▲中北部防午後雷陣雨。（資料圖／記者林敬旻攝）

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天氣風險分析師方俊元表示，今天(30日)台灣受偏南風環境影響，周圍水氣仍較多，東南部地區位處迎風面，不時有局部短暫陣雨，其他各地天氣為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，特別是中北部山區有較明顯午後對流發展的機會。

方俊元指出，明後(7月1日~2日)周末兩天台灣仍是偏南風環境，但整體風速較大，各地天氣多雲到晴，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，降雨熱區仍是以中北部為主，且有較大雨勢可能，南部則是山區發展對流雲系帶來局部降雨，特別是山區變化較大，遇到打雷及下雨，要盡快離開山谷溪水邊，在路上行走或移動也要適時進入建築物躲避雷擊。

▲今天午後雷陣雨以中北部為主。（圖／天氣風險）

下周一開始到下周四(3日~6日)台灣受西南風影響，各地天氣為多雲到晴，方俊元提醒，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，在清晨中南部地區有機會出現迎風面局部短暫陣雨。

方俊元表示，比較需要留意的是，下周在西南風環境下，各地高溫會略微上升，普遍可以來到33到35度高溫，且在內陸近山區及局部背風區域有極端高溫發生的機會，感受會比這一周再熱一些。