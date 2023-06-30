聖嬰現象6到8月發展！出現強聖嬰機率曝　颱風偏強多屬長命颱

▲聖嬰現象逾9成機率會出現在今年6月到8月。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

聖嬰現象要來了，氣象專家賈新興指出，根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)預估，超過9成機率將在今年6月到8月發展聖嬰現象，其中56%機率成為強聖嬰；聖嬰年颱風強度偏強，生命期偏長，多屬長命颱。

氣象專家賈新興表示，根據NOAA預估，超過9成機率將在今年6至8月發展為聖嬰現象，並有將近84%的機率出現中等強度的聖嬰，即聖嬰指標超過1.0°C，並有56%的機率成為強聖嬰，聖嬰指標超過1.5°C。

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針對聖嬰現象的影響，賈新興表示，根據過往全球年均溫歷史，當出現聖嬰年時，全球確實容易出現高溫年，2016年全球均溫創新高，就是聖嬰年；但根據台灣13個平地站年均溫來看，台灣反而在反聖嬰年出現時容易出現高溫年，2020年台灣年均溫破紀錄就是反聖嬰年，出現聖嬰年時，颱風生成位置遠離陸地，所以颱風強度偏強，且生命期偏長，多屬長命颱。

賈新興指出，但出現反聖嬰年時，颱風生成位置接近陸地，所以颱風強度偏強，且生命期偏短，多屬短命颱，然而聖嬰和反聖嬰跟侵襲台灣的颱風數多寡無關，仍需視颱風生成後大氣的導引氣流狀態而定；其次，出現聖嬰年容易出現暖冬，反聖嬰則容易出現冷冬，不過在暖化的推波助瀾下，台灣冬季就需視反聖嬰和暖化彼此拉扯的力道了。

賈新興說，出現聖嬰年的隔年春季降雨易偏多，反聖嬰隔年春雨則易偏少，在全球暖化的影響下，高溫、熱浪、乾旱、森林大火等，幾乎是每年必演的劇本，至於極端降雨則複雜得多，需要針對案例進行歸因的研究。