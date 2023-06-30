午後劇烈對流今最明顯！警戒區曝　未來一周更熱「北部比南部熱」

▲今午後對流發展旺盛。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣，白天晴朗炎熱，午後有雷陣雨，其中今天(30日)午後對流發展最顯著，嚴防劇烈對流雨，其中大台北、北台灣和中部山區；此外，未來一周高溫可到36度，其中北部、宜蘭高溫可超越中南台灣，東南部則有焚風和極端高溫機會。

氣象局預報員官欣平表示，台灣附近沒有顯著發展雲系，北邊有一道鋒面，但距離台灣相當遠，未來一周仍在華中、華南徘徊，對台灣影響不大。

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官欣平指出，未來一周天氣單純，今天到下周三(5日)，天氣分布類似，高壓位在東方海面，台灣吹南風，未來環境偏東南、偏南風轉西南風，迎風面東南部、恆春半島，後期南台灣等迎風面地區，將有小小降雨，中南台灣清晨和上午有零星雨勢，白天各地多雲到晴。

未來一周天氣趨勢，官欣平表示，未來一周天氣好，溫度高，須留意午後熱對流發展，上午晴朗炎熱，下午各地會有午後雷陣雨發展，偏山區順風向往下游移動。

▲未來一周天氣。（圖／氣象局）

官欣平說明，今天周五(30日)中午過後，午後熱對流發展最為顯著，集中大台北、北台灣和中部山區，隨時間推移，周末(7月1日)到下周二(4日)之後，都有午後熱對流發展，且偏向山區，降雨主要在今天和周末，午後熱對流發展較旺盛，特別是今天，下午出門要留意劇烈對流。

今天和明天周六(7月1日)北部和中部山區午後對流發展旺盛，下周二(4日)開始，東台灣近山區也會有午後熱對流發展。

▲未來一周天氣。（圖／氣象局）

溫度部分，官欣平指出，本周溫度單純，無論北中南東，溫度變化類似，高溫可到33到36度，特別是東南台灣，下周二到下周四(4日到6日)，風向偏南風轉偏西南風，東南部會有焚風和局部高溫。北台灣高溫也相當高，北部、宜蘭高溫可超過中南台灣，部分區域炎熱感覺相當明顯，中南台灣夜間清晨低溫可到25、26度，整體屬於悶熱天氣。