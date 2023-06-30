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社會 社會焦點 保障人權

「表姊夫」送奶茶她喝完2小時癱軟　男友一通電話神救援

記者黃翊婷／台北報導

施姓男子與女友的表妹小花（化名）有嫌隙，2021年11月22日在奶茶中下藥，再把奶茶連同其他早餐一起拿給小花，對方食用後2個小時就出現頭暈、意識不清、全身無力等症狀，他便將人帶回家中，最後是被小花男友的一通電話識破。台北地院法官審理後，依剝奪他人行動自由罪判處施男有期徒刑1年，全案仍可上訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲施男在奶茶中下藥，並將頭暈癱軟的小花帶回家中。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，施男與小花的表姊是男女朋友關係，但兩人因為細故心生不滿，2021年11月22日上午7時許他先以「掏耳」名義相約見面，再將含有第三級毒品氟硝西泮（俗稱FM2）成分的藥劑加入事先購買的奶茶中，然後連同培根蛋餅、巧克力吐司等早餐一起帶到小花的工作室。

小花當時沒有多想，便將施男帶來的早餐吃完，沒想到2個小時之後就出現頭暈、意識不清、全身無力等症狀。施男見狀，先是帶著頭暈的小花前往某材料行購物，接著把人帶回家中。

後來小花的男友打了一通電話，警覺女友好像有狀況，於是立即趕往施男家，當場撞見施男神色有異且匆忙離開，隨後便趕緊將仍未清醒的女友帶到醫院抽血檢查，結果發現女友的血液中含有氟硝西泮成分，這才知道事情的嚴重性，最終決定報警。

對於上述指控，施男皆坦承不諱。至於是否涉及猥褻，材料行店員證稱，當天看到施男摟著小花進入店裡，以為是感情很好的情侶，接著有人打電話給女生，女生說頭暈，男生就從後面熊抱把人帶走，「因為男生沒有戴口罩，我請他戴口罩時他才說是女生的姊夫，不是情侶，是女生頭暈不舒服才摟著對方」。

台北地院法官認為，一般人若出現全身無力的狀況，他人出於協助支撐或扶持，有可能會以緊摟或環抱的方式呈現，施男的行為並未逾矩，加上沒有證據證明他有做出其他猥褻行為，因此不能以加重強制猥褻罪相繩。

法官接著表示，施男因為與小花有糾紛，於是利用對方的信任下藥，以此方式剝奪行動自由，造成女方精神上的痛苦，行為確實不該，考量到他已經坦承犯行，最終依剝奪他人行動自由罪判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

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