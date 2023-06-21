駕駛倒車沒被禮讓酸「開名車不禮貌」　他怒嗆三字經獲無罪

記者黃翊婷／台北報導

柯姓男子2022年8月9日開車行經台北市信義區嘉興街305巷口，因為沒有禮讓正在倒車的駕駛A，雙方因此在馬路上發生口角，他挨酸「開名車，不禮貌」，當場氣得回嗆「X你娘，你最有禮貌」，事後還被一狀告上法院。然而，台北地院法官認為，從事情的前因後果來看，柯男罵三字經屬於發洩個人情緒，縱使令人感到不快，但主觀上並非以妨害名譽為目的才開罵，最終裁定無罪。

▲柯男與A男因為行車糾紛起口角，最後鬧上法院。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，柯男2022年8月9日上午8時許開車行經台北市信義區嘉興街305巷口前，當時A男正在倒車，他則是直行車，對方長按喇叭示警，他便搖下車窗並停住，對方先是說了一句「你就知道我在幹嘛，你一直往前嚕幹嘛」，他回答「幹什麼，幹什麼嘛，派（凶）三小啦」，沒想到對方又說「開名車，不禮貌」，他才氣到當場罵出三字經，「X你娘，你最有禮貌」。

A男認為柯男當眾罵自己三字經，涉及公然侮辱罪嫌，因此決定提告。柯男則強調，當時確實罵了三字經，但他沒有任何公然侮辱的意思，「我認為這是我的口頭禪，並沒有對他人有什麼侵犯」。

台北地院法官認為，「X你娘」這個用語雖然有負面、侮辱之意，但仍要依據說話者的口氣、當下發生事由、前因後果等因素，來判斷是否構成罵人、羞辱、使人難堪或減損人聲譽，而柯男是因為被A男斥責開車行為，又被嘲諷不禮貌，才氣得回罵三字經，應當屬於發洩個人情緒行為。

法官接著指出，事發地點雖然是在馬路上，但當時雙方的車輛以相反方向並排暫停在路上，還打開駕駛座車窗交談，可見上述言論只是在「對話」，柯男主張沒有公然侮辱的意思，並非無據。

法官表示，從兩人的對話過程中可知，柯男是因為不滿A男對他的駕車行為及個人品格批評、攻擊，才會口出三字經，屬於情緒激動下的發洩行為，主觀上並非以妨害A男名譽為目的，況且從客觀情形觀察，也難認A男有因為這一句話導致社會人格評價貶損，自然沒有辦法以公然侮辱罪責相繩，最終裁定柯男無罪，全案仍可上訴。