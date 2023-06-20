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社會 社會焦點 保障人權

懷疑丈夫養小三13年還送BMW　正宮PO車牌公審卻衰到自己

記者黃翊婷／台北報導

彭姓人妻懷疑丈夫和林姓女子搞外遇13年，還送BMW，一氣之下在臉書公開林女的工作地點、車牌號碼及姓名等資訊，結果「復仇計畫」不但沒有成功，還害到自己。台北地院法官日前審理後，依利用個人資料罪判處彭女有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲彭女怒控丈夫出軌，還買BMW給林女使用。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，彭女因為懷疑林女與丈夫有不正當交往關係，想辦法取得林女的姓名、住址、店面地址、職業、車牌號碼、銀行帳號等資料之後，於2021年3月17日至19日之間在臉書發文，內容包含「噁心的上等人完全不承認養小三13年，買BMW、買房、開護膚店給小三林小姐」、「還開了10萬的支票給小三」。

彭女在文章中不僅標記林女的工作店家臉書帳號，還把姓名、住址、車牌號碼、銀行帳號等資料通通公布，結果卻害慘自己，被林女一狀告上法院。

台北地院法官認為，彭女只是因為懷疑丈夫外遇，就心生不滿公布林女的個資，難認她利用林女的資料是出於誠信原則、符合蒐集目的且屬於合理必要範圍，更與《個人資料保護法》第20條第1項但書各款所列的免責事由不符。

法官接著指出，彭女遇事不思理性處理，在網路上揭露他人隱私資訊，對林女造成難以彌補的傷害，考量到她沒有前科，犯後已坦承犯行，但並未與林女達成和解或賠償損失，最終依利用個人資料罪判處彭女有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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