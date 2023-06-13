媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

記者黃翊婷／台北報導

52歲李姓工人2022年11月間分別對兩名女童伸出鹹豬手，其中一名女童與母親一起搭公車，趴在母親身上睡覺時竟遭襲臀兩次。雖然李男辯稱是因為公車緊急剎車不小心碰到，但有正義民眾拍下16秒關鍵影片，證時當時公車並無急剎，最終台北地院依違反《性騷擾防治法》判處他有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元。

▲女童趴在媽媽身上睡覺，竟遭鄰座的李男襲臀。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，李男2022年11月4日上午7時許行經台北市某超商前的人行道，發現女童A準備過馬路，竟趁著還沒綠燈的空檔，偷偷伸手襲臀；同年11月8日下午1時許他搭乘公車時，發現女童B正趴在母親身上睡覺，竟又起了色心，趁機襲臀2次。

李男被逮之後，辯稱第一次是不小心跌倒才會碰到女童A的臀部，第二次則是因為公車緊急剎車，不慎碰到女童B，兩次都不是故意的。

但在路口監視器畫面中，李男比女童A還要早出現在路口等紅綠燈，襲臀得逞之後還與女童對談了一下，根本沒有跌倒。而公車的部分也有正義民眾拍下16秒影片為證，他當時坐在女童B的右側，並將右手放在臀部處游移，那個時候公車並無急剎。

台北地院法官認為，李男因為一時衝動對兩名女童性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，造成女童心理受創、影響身心健全發展，考量到他已經坦承犯行，態度尚佳，最終依違反《性騷擾防治法》第25條第1項，判處有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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