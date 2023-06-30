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社會 社會焦點 保障人權

快訊／派出所長當內鬼...騙4億殺3人　「藍道」集團6惡徒起訴

▲▼葉育忻。（圖／記者黃宥寧攝）
▲時任北市警局大同分局寧夏路派出所所長葉育忻，涉嫌收受賄賂，提供「台版柬埔寨」首腦「藍道」杜承哲查詢個資，今遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

去年震驚全台「台版柬埔寨」詐團狠奪3命，首波主要幹部「S姊」等29人起訴求處重刑。今年4月檢警逮回主嫌「藍道」杜承哲等人，又於調查過程中，查到杜嫌與寧夏派出所所葉育忻往來密切，提供個資遭收押。士林地檢署經縝密調查事證後，今（30日）依私行拘禁致死等罪，將杜等6嫌起訴；葉育忻被依貪污治等罪起訴，稍晚移審士院。

去年11月初發生震驚全台「台版柬埔寨」，因士檢主任檢察官曾揚嶺、江玟萱檢察官經56日連夜偵辦，抽絲剝繭追查「強控豬仔」兇狠詐團，共計有307人被害人，其中61人遭拘禁釀3人身亡，另有246人誤信「投資詐騙」，遭詐高達3億9667萬7969元，首波將「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人偵結起訴。

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台版柬埔寨奪3名首腦「藍道」杜承哲。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

檢警鍥而不捨溯源，今年4月11日指揮新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯、「強尼」王昱傑及杜妻，共7人歸案，瓦解該詐團。

檢警在偵辦期間，發現時任大同分局寧夏派出所所長葉育忻疑多次向杜承哲等詐團成員洩漏偵查情報與落網同夥的動態，涉收賄超過新台幣數百萬元的泰達幣，今年5月3日被依貪污治罪條例的違背職務收賄等罪收押禁見。

士林地檢署如火如荼偵辦，經蒐證縝密確實，今（30日）依強盜等罪將杜承哲等共6人起訴，私行拘禁致死部分由國民法官審理，另依違反貪污治罪條例起訴收賄提供個資的寧夏派出所所長葉育忻、劉姓女密友依洗錢起訴；至於涉洩漏偵查內容給主嫌藍道、洗錢的陳姓律師則被依洩密及違反洗錢防制法起訴，第二波共起訴8人；杜妻涉洗錢罪不起訴。

被收押杜承哲、林晏齊、洪俊杰、王昱傑、薛隆庭、葉育忻6人移審士林地院；檢方將偵查卷宗及證物送交法院後，稍晚待法院開庭，也將審酌杜嫌等人羈押期限將屆滿，裁定是否續押或交保。

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