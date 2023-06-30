勾結詐團！貪警戴銬上囚車　「辦公室收黑錢」嫩妹幫藏錢過程曝

記者黃宥寧／台北報導

警界老鼠屎！北市大同警分局時任寧夏派出所所長葉育忻，不顧警職身分，竟替奪3命的「台版柬埔寨」首腦「藍道」杜承哲查個資，更將警政署辦理打詐專案內容告知杜，陸續收受現金200萬、賓士車及泰達幣，明目張膽在所內辦公室、停車場收下黑錢，葉怕露餡，找上劉姓正妹替其隱匿不法所得。今士林地檢署依貪污等罪起訴葉，劉女被依洗錢罪起訴。

▲時任北市大同分局寧夏派出所葉育忻，竟大膽在派出所辦公室收洩密後報酬。（合成圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，葉育忻從2020年11月擔任寧夏所所長，且明知杜承哲爲詐團主嫌，卻從去年3月至今年4月10日，替杜查個資、將警政署打詐相關專案行動告知，陸續獲得報酬現金200萬、價值220萬賓士GLC300外匯車、3萬3504顆泰達幣。

不僅如此，與魔鬼交易的葉更把派出所後門停車場、辦公室當交易場所猛收黑錢；但錢源源不絕的來，葉又怕露餡，決定找上在「某場飯局」結識的25歲劉女，以「不方便登記在名下」做藉口，將賓士車、虛擬貨幣都登記劉名下。藍道落網後，葉將賓士車火速賣掉，把價金150萬中的69萬以多罐牛奶做為掩護將現金藏底下，以裝箱外送方式送至劉女家，做為借名登記報酬，劉女共獲98萬6259元。

最可惡的是，葉在今年4月7日在派出所辦公室用電腦製作不實的「士林地方法院交保單」，並使用Telegram暱稱「Peanus Huge」（巨大的花生）帳號，傳送給杜，讓杜等人向境外詐欺機房使用。

▲貪警葉育忻狼狽上銬。（圖／記者黃宥寧攝）

偵查時，劉女承認有把雙證件交給葉用來登記賓士車及打虛擬幣到冷錢包，但她強調，當初是聽信葉說「是公務員不方便收取這些虛擬貨幣」、「公務人員會清查名下財產」才幫助他，而葉案發前也時常贈送高級水果等。

檢警從葉手機對話發現，杜承哲以暱稱「夢遺糟老頭」討論之前涉的詐欺案，而杜的iPad也有他拜託葉查個資的對話，以及打詐專案內容等證據，違反貪污治罪條例中「違背職務收受賄賂」、個資法及公務員假假借職務上機會非法利用個資罪、洗錢、行使偽造文書、公務員洩漏國防以外秘密等罪將他起訴。

▲葉育忻等共6嫌，今被依數罪起訴移審。（圖／記者黃宥寧攝）

同時建請法院審酌葉身為所長，本應奉公守法，為民表率，竟不知廉潔自持，利用警察職務上機會，任意將民眾的個人資料、員警個案處理情形，甚至將警政署打擊詐欺相關專案內容洩漏給詐團主謀，並長期收受詐團賄賂，嚴重破壞警紀，踐踏社會善良風俗，更加深社會大眾對於員警負面觀感，影響盡忠職守員警正面形象，損及國家法益甚鉅，並考量長期違背職務收受賄賂數百萬元，犯罪情節嚴重，衡酌坦承犯行並繳回部分犯罪所得等，量處適當之刑。

至於，劉姓女密友因2021年涉加重詐欺罪遭判1年6月、緩刑3年卻仍不知悔改，明知葉收受賓士車、虛擬貨幣是不法所賭，仍借名登記，更申辦虛擬貨幣錢包，供葉收取賄賂，以變價、轉匯等方式，掩飾、隱匿犯罪所得，收得近百萬報酬，阻撓檢警機關追查，犯後否認犯罪，態度不佳，建請從重量刑。