　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

▲新冠疫情逐漸趨緩，交通工具口罩令已經鬆綁，資料照。（圖／記者戴若涵攝）

記者洪巧藍／台北報導

經歷3年半多新冠疫情，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》今（30）日施行期滿，正式走入歷史。衛生福利部今日同步公告廢止與徵用防疫物資相關的2辦法。疾管署副署長羅一鈞表示，《傳染病防治法》本來就有相關條文，辦法失效不影響目前疫情防治，若有不足之處，會於後續《傳防法》第二階段修法時補齊。

新冠特別條例施行期滿，衛生福利部30日公告，廢止「嚴重特殊傳染性肺炎防疫物資之生產設備與原物料徵用調用作業程序及補償辦法」、「衛生福利部依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第十二條公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關條文是因應2020年初新冠疫情影響全球，台灣在最開始也曾面臨口罩、防護衣不足等情況，羅一鈞表示，以口罩來說，當時情境之下，生產機器和物資，特別需要額外定辦法如何徵用、調用；防疫物資中也因應新冠疫情，新增家用新冠病毒抗原檢測試劑等。

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

羅一鈞表示，其實《傳染病防治法》本來就有相關條文規定，若是不足之處會在後續修法時補足，廢止這2辦法也不會影響疫情防治。

為了銜接特別條例期滿，立法院會已經在5月30日三讀通過《傳染病防治法》第74條之1修正草案，被視為第一階段修法。主要是入境檢疫、接觸隔離等措施於111年10月陸續取消，保障該等民眾申請防疫補償的權利，將特別條例施行期間屆滿前請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，於該特別條例施行期間屆滿後的二年期間內，仍得申請防疫補償。

羅一鈞也提到，在疫情期間照顧確診病患的津貼、醫療院所獎勵還是會持續發放不會因為條例到期就停止。至於第二階段修法，盤點後送行政院，希望下個會期送進去。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

神秘「無洞郵筒」放路邊10年　郵差揭用途

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面