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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

▲▼ 侯友宜與苗栗地方民代進行座談會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜與苗栗地方民代進行座談會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／苗栗報導

國民黨總統參選人侯友宜今（29）日下午前往苗栗縣議會拜會，並進行座談會與地方民代進行交流，最後QA環節，有民代直接表示，侯友宜民調淪為老三許久，加上政策不明確，導致小雞們無法幫助他；也有民代認為，國民黨在青年這塊的選票真的很缺，未來一定要加強。對此，縣長鍾東錦馬上站起來指示苗栗縣主委邱一峰，要求成立地方群組，並要侯團隊也加入，遇到任何狀況可以直接回應民眾。

有議員在座談會時談到，黨中央與地方還是有點距離，他們在尋求支持時，常常面對選民的一些疑問他們沒有辦法直接替侯友宜反駁，希望未來侯友宜發表某些主張或是政策時，能明確表達，而不會讓地方民代無從幫起。

也有支持者表示，國民黨缺乏青年人支持，「需要很大的加油，因為太多年輕人都不認同也不支持」，侯有宜有很多好的一面，但外界都不知道，選舉雖然還要一陣子，但是感到非常憂心。另，也有支持者認為，國民黨文宣力量太薄弱，建議侯友宜多與青年互動，增加青年支持率。

▲▼ 侯友宜與苗栗地方民代進行座談會 。（圖／記者崔至雲攝）

對此，鍾東錦馬上接過麥克風表示，藍營現在有很多地方還需要努力，但大家一定要團結一致。同時他也馬上要求苗栗縣黨部，馬上組社群群組，隨時回報外界的疑問，以及青年議題，同時要求侯團隊也需要派人加入，給大家統一答案，才能面對將來的挑戰。

侯友宜也表示，明白大家對於選舉的焦慮跟急迫感，如何從上到下讓外界知道議題所在，不要讓基層支持者不知道如何幫他回應，這是他現在必須面對的，他了解年輕人要的很直接，不像從前辦案會先講過程再講結果，「這也是我在調整的東西」，未來一定思考一個語言，讓青年馬上抓到他們所想表達的方向。

侯友宜也向台下信心喊話，他當過老師，與學生對談不是問題，未來不只是參與活動，要會清楚告訴他們，為青年找到未來的機會跟希望，請大家安心，他會用穩健的腳步迎接成功那一天，一定面對所有問題。
 

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