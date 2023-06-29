11歲女童患異位性皮膚炎...臉腫流血遭霸凌　母盼放寬健保給付

▲陳小妹(中)從2個月大就被診斷罹患異位性皮膚炎，長期服用類固醇等藥物讓她肝腎功能嚴重受影響，皮膚紅腫流湯、流血也讓她飽受霸凌。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國內異位性皮膚炎患者以兒童和青少年為大宗，許多人更是從小就發病。一名11歲陳小妹罹患中重度異位性皮膚炎，不僅臉部皮膚紅腫破皮流血、流湯，在校園還被排擠、霸凌，且因為服用類固醇，年僅11歲的她體重更是飆破60公斤。陳媽媽想幫女兒申請生物製劑健保給付但條件嚴苛，只好每個月自費3.6萬元治療，昂貴費用成為家庭沉重負擔。今天陳小妹與媽媽、兒科醫師一起站出來，呼籲政府能針對異位性皮膚炎生物製劑健保給付，放寬到嬰幼兒給付。

陳媽媽表示，女兒自小飽受異位性皮膚炎困擾，2個月大就開始服用類固醇、抗組織胺，長期使用不僅嚴重發胖、11歲體重超過60公斤，更導致肝、腎功能不佳。此外，因為臉部紅腫破皮，流湯流血，讓女兒相當沒自信。

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陳媽媽指出，政府雖然引進生物製劑，卻規定要免疫抑制劑及照光療程無效才能享有健保給付，為了申請健保給付，她讓女兒接受照光治療，沒想到病情大爆發，家長心疼不已，最終咬緊牙，每個月自費3.6萬元讓孩子打生物製劑，如今情況大幅改善。

▲異位性皮膚炎生物製劑健保給付條件嚴苛，立委及兒科醫師今天召開記者會呼籲放寬標準。（圖／記者游瓊華攝）



台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長呂克桓說，台灣兒童異位性皮膚炎盛行率約10%，中重度異膚孩童長期使用類固醇易影響發育，導致肥胖、水牛肩、月亮臉，甚至引發白內障、骨頭壞死、出血等副作用；常使用免疫抑制劑恐傷肝、腎，需定期監測；就連餵藥，寶寶也總是抗拒、吐光；照光治療每周需2次赴醫院照光、影響上學、長期有皮膚癌化風險，國內治療指引不建議12歲以下兒童使用。

亞太過敏氣喘及臨床免疫學會理事長、中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯認為，國內中重度異膚孩童申請健保生物製劑竟要用成人標準，相當不公平，不但要吃半年的類固醇無法改善，再吃免疫抑制劑3個月，還要照光3個月，在國外完全沒有人建議；今和其他兒科醫生、立委出面，一起呼籲放寬標準，盼病童能獲得合理的健保照顧。