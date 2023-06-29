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三星Galaxy S23 FE渲染圖曝光　有望搭載長焦鏡頭

▲三星Galaxy S23 FE渲染圖。（圖／@tarunvats33）

▲三星Galaxy S23 FE渲染圖。（圖／@tarunvats33）

記者陳俐穎／綜合報導

三星Galaxy S23 FE的最新渲染圖曝光。從圖片來看，新款手機仍然沿用了前幾代後置豎排三鏡頭設計。然而，該手機可能會迎合消費者的需求，配置長焦鏡頭，這在相同價位的手機中相對罕見。

此外，據稱該手機與Galaxy A54的大小相似，採用了約6.4吋的120Hz AMOLED直屏，尺寸大約為158 x 76.3 x 8.2mm。按照預期，三星將於2023年7月26日舉行新品發布會，預計會推出Galaxy S23 FE手機。關於處理器方面，新款手機將配備三星自家的Exynos 2200處理器。

儘管有消息稱該機型不會推出搭載高通晶片的版本，但也有亮一種說法表示會搭載S8+Gen 1。在規格上，可能為6.4 Gbps的LPDDR5 6/8 GB記憶體，UFS 3.1 128GB/256GB儲存空間，4500mAh電池，支援25W快充。

前置鏡頭為1200萬像素，1.12um像素尺寸；主鏡頭為5000萬像素，1.0um GN3像素尺寸；3倍長焦鏡頭為800萬像素，1.0um Hi-347像素尺寸；超廣角相機為1200萬像素，1.12um IMX258像素尺寸。

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