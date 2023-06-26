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鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

▲▼外國女子搭機聊天險成毒品走私共犯。（圖／翻攝臉書Òmóbà Dèó Page）

▲一名女子搭機時和鄰座乘客聊天，竟差點成為毒品走私共犯。（圖／翻攝臉書Òmóbà Dèó Page）

記者吳美依／綜合報導

外國一名女子搭飛機時，被鄰座乘客主動攀談，雙方也聊得相當熱絡，她卻差點因此被栽贓為「毒品走私共犯」，事後在臉書感慨發文，「如果你經常搭飛機旅行，要小心太友善、愛聊天的鄰座乘客。」

根據臉書貼文，原PO鄰座是一名年長女士，入座後就請她幫忙把行李放進座位上方置物箱，但此時另一名身材高挑的男乘客自告奮勇幫忙。女士一坐下來，就開始積極攀談，「她非常討人喜歡，而且談吐得體，所以我們在前往杜拜的航班上一直聊天。」

即將降落杜拜國際機場時，女士突然開始肚子痛，甚至開始哭泣、盜汗，還緊緊握住原PO的手不肯鬆開，不斷呼喚原PO「我的女兒」，「每個人都以為我們彼此認識。」不過，空服員表示，現階段除了給予止痛藥並等待降落，什麼也不能做。

▲▼飛機,飛機走道,客艙,客機,航班。（圖／CFP）

▲原PO發文寫下這場搭機驚魂記。（示意圖／CFP）

此時，高挑男乘客似乎察覺到異狀，不僅幫忙把女士行李拿下，還偷偷警告原PO遠離那位年長女士。儘管原PO內心糾結，不願丟下剛剛聊得投緣的「新朋友」，但仍鐵了心自行下機，拒絕替女士拿手提行李，並向空服員解釋，2人在飛機上才認識。

不久後，行李轉盤等待處出現一陣騷動。只見女士正拿著手提行李拔腿狂奔，顯然根本不需要輪椅或止痛藥，不過很快就被航警抓住上銬，她轉頭看見原PO，竟扯開嗓門大喊，「我的女兒！妳怎麼能這樣對待我呢？」此時，原PO終於明白，所謂的「新朋友」根本就是毒品走私犯，還想把她拖下水。

幸好，高挑男乘客和航警解釋了一切。儘管原PO仍被帶進小房間盤問許久，行李也經歷一番仔細搜查，但她的指紋並未出現在女士的手提行李上，最終被排除嫌疑，「我得到的建議是，絕對不要在機場或飛機上觸碰任何人的行李。」

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