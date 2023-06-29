高雄殯儀館冰櫃六都最少！家屬被迫帶遺體四處找　市殯改善計畫曝

▲高雄市殯儀館冰櫃數量僅313個，六都最少。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

根據國發會報告推算，明年起未來50年，高雄每年平均死亡人數將達3.4萬人，但高雄殯儀館冷凍冰櫃僅313個，為六都最少。高雄市議會民政委員會今（29）日前往高雄市殯葬管理處考察，小組議員關切高雄邁入「生不如死」的年代，呼籲市府應積極部署、提升各項殯葬設施，讓往生者有尊嚴的走完人生最後一哩路。

▲黃捷先前驚爆，市殯冰櫃不足，有家屬帶著親人遺體跑遍全市尋找，最後沒辦法，市殯才同意加開。（圖／記者賴文萱翻攝）

殯葬管理處依照國發會報告推算，明年起未來50年，高雄市每年平均死亡人數將達3萬4000人，但高雄冷凍冰櫃僅313個為六都最少，增設冰櫃為當務之急。市議員黃捷先前就在議會驚爆接獲投訴，市殯冰櫃不足，有家屬被迫帶著親人的遺體跑到橋頭、大社等其他殯儀館詢問，最後沒辦法，返回市殯求助才同意加開，這對亡者是很不尊重的事。

民政委員會召集人議員陳玫娟今率隊赴高雄市殯葬管理處考察，並有陳善慧、鄭孟洳、李順進及劉德林等議員參與。陳玫娟指出，殯葬設施是人生最後一哩路最重要的場域，應打造舒適、減少恐懼的環境，照顧家屬心理、讓往生者更有尊嚴。

李順進表示，高雄市殯葬設施面臨「一多三少」問題，場館太多，場域、塔位及櫃位太少，建議殯葬處研議整合大社及仁武殯儀館，並透過都計手段通盤檢討一殯週邊用地規劃，真正解決場域過小問題。

鄭孟洳則關切第一殯儀館遷改案停車及交通動線問題，要求殯葬處在遷改前先完成衝擊評估及疏導作業，加強與週邊業者溝通。

▲▼高市議會民政委員會今日前往高雄市殯葬管理處考察，呼籲市府應積極部署、提升各項殯葬設施，讓往生者有尊嚴的走完人生最後一哩路。（圖／記者賴文萱翻攝）

殯葬處說，今年於適當處所增設10個活動冰櫃，明年至後年則預計增設共90冷凍冰櫃，另將啟動第一殯儀館遷改案整體規劃、環評及基本設計招標和工程發包。

2025年起將分三期完成立體停車場、火化場、環保金爐、納骨塔、殯葬綜合大樓及景觀公園，經費近50億元，預計2031年完工。

另外，針對塔位不足議題，殯葬處表示，預計2027年完成第一殯儀館與鳳山拷潭第二納骨塔，可提供15萬5000櫃位。