　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄殯儀館冰櫃六都最少！家屬被迫帶遺體四處找　市殯改善計畫曝

▲▼酒駕到高雄市殯儀館打掃冷凍室。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市殯儀館冰櫃數量僅313個，六都最少。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

根據國發會報告推算，明年起未來50年，高雄每年平均死亡人數將達3.4萬人，但高雄殯儀館冷凍冰櫃僅313個，為六都最少。高雄市議會民政委員會今（29）日前往高雄市殯葬管理處考察，小組議員關切高雄邁入「生不如死」的年代，呼籲市府應積極部署、提升各項殯葬設施，讓往生者有尊嚴的走完人生最後一哩路。

▲▼殯儀館冰櫃六都最少！家屬被迫帶遺體找遍全高雄，市殯改善計畫曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷先前驚爆，市殯冰櫃不足，有家屬帶著親人遺體跑遍全市尋找，最後沒辦法，市殯才同意加開。（圖／記者賴文萱翻攝）

殯葬管理處依照國發會報告推算，明年起未來50年，高雄市每年平均死亡人數將達3萬4000人，但高雄冷凍冰櫃僅313個為六都最少，增設冰櫃為當務之急。市議員黃捷先前就在議會驚爆接獲投訴，市殯冰櫃不足，有家屬被迫帶著親人的遺體跑到橋頭、大社等其他殯儀館詢問，最後沒辦法，返回市殯求助才同意加開，這對亡者是很不尊重的事。

民政委員會召集人議員陳玫娟今率隊赴高雄市殯葬管理處考察，並有陳善慧、鄭孟洳、李順進及劉德林等議員參與。陳玫娟指出，殯葬設施是人生最後一哩路最重要的場域，應打造舒適、減少恐懼的環境，照顧家屬心理、讓往生者更有尊嚴。

李順進表示，高雄市殯葬設施面臨「一多三少」問題，場館太多，場域、塔位及櫃位太少，建議殯葬處研議整合大社及仁武殯儀館，並透過都計手段通盤檢討一殯週邊用地規劃，真正解決場域過小問題。

鄭孟洳則關切第一殯儀館遷改案停車及交通動線問題，要求殯葬處在遷改前先完成衝擊評估及疏導作業，加強與週邊業者溝通。

▲▼殯儀館冰櫃六都最少！家屬被迫帶遺體找遍全高雄，市殯改善計畫曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市議會民政委員會今日前往高雄市殯葬管理處考察，呼籲市府應積極部署、提升各項殯葬設施，讓往生者有尊嚴的走完人生最後一哩路。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼殯儀館冰櫃六都最少！家屬被迫帶遺體找遍全高雄，市殯改善計畫曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

殯葬處說，今年於適當處所增設10個活動冰櫃，明年至後年則預計增設共90冷凍冰櫃，另將啟動第一殯儀館遷改案整體規劃、環評及基本設計招標和工程發包。

2025年起將分三期完成立體停車場、火化場、環保金爐、納骨塔、殯葬綜合大樓及景觀公園，經費近50億元，預計2031年完工。

另外，針對塔位不足議題，殯葬處表示，預計2027年完成第一殯儀館與鳳山拷潭第二納骨塔，可提供15萬5000櫃位。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

高雄阿伯「斑馬線魔舞」　掀議：到底要讓？不讓？

社會熱門新聞

即／食品加工廠男員工掉進味噌桶　命危搶救中

暖警收留照顧3歲妹妹　31年後再次相遇

即／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫不治

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

偷車牌懸掛　男夜遊遇臨檢露陷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

周玉蔻北檢等開庭　抽空砲轟范瑋琪

即／石門富基漁港男墜海　警消員急打撈

屏東民宿冒火舌　路人驚呼「你們趕快逃」

竹科工程師PTT罵賴品妤「破麻」　下場慘了

即／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包

即／斗六分局警務員輕生搶救不治　留下一雙兒女

快訊／苗栗今早火燒車　驚見1焦屍

更多熱門

相關新聞

抖音擁15萬粉…25歲網紅失蹤2個月冰櫃內找到

抖音擁15萬粉…25歲網紅失蹤2個月冰櫃內找到

四川廣元蒼溪縣一名網紅2021年遭丈夫勒殺，後被藏屍冰櫃內長達2個多月。在此期間，丈夫每天接送孩子上下學，被逮捕時甚至還在開心打牌。案發1年多以後，該案有了最新進展。據陸媒25日披露，案件前段時間已一審宣判，兇手被判死緩。

兒屍體被媳藏冰櫃　公婆不知情陪她過中秋

兒屍體被媳藏冰櫃　公婆不知情陪她過中秋

殺夫藏屍冰櫃　她還詐公婆打賞男直播主

殺夫藏屍冰櫃　她還詐公婆打賞男直播主

信義區套房租金僅8999元！網看內部：牢房嗎

信義區套房租金僅8999元！網看內部：牢房嗎

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍

關鍵字：

高雄市殯儀館冷凍冰櫃冰櫃高雄市殯葬管理處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面