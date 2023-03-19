少婦殺夫藏屍冰櫃15個月　還騙公婆錢「打賞男直播主」

▲兩人的住所已經被警方貼上封條。（圖／翻攝上游新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省蘇州市近日爆出一起冰櫃藏屍案，一名少婦殺害了老公，將屍體藏在冰櫃裡15個月，期間還一直假裝老公還活著，詐騙了公婆20萬人民幣（約89.1萬元新台幣），並將到手的錢拿去打賞喜歡的男直播主。

根據《上游新聞》報導，命案發生在蘇州市姑蘇區驛東苑小區，少婦殺害了老公，並將屍體才在冰櫃中長達15個月，期間還一直用老公的手機回覆微信，以及更新社交平台，營造老公還活著的假象。

甚至，少女還持續以老公的名義向公公婆婆借錢，金額達到20萬元人民幣。

死者的朋友透露，死者出生於1993年，與妻子於2020年結婚，主要從事房產仲介的工作，兩人育有一名女兒。

▼少婦常給喜歡的男直播主刷禮物，還佔據了「榜一」位置。（圖／翻攝上游新聞）



死者的朋友提到，前一段時間，死者的母親來家中做飯，打開冰櫃發現了兒子的屍體，才知道兒子已經被殺害，質問媳婦之後，媳婦才去警局自首。

附近的商戶則說，2月底有警車來到社區，大家才知道發生了命案。

死者的朋友說，死者的妻子很喜歡給一個男直播主刷禮物，經常佔據榜一的位置，「我們知道出事了以後，查到了他老婆在直播平台上常打賞的男主播，問了那男的幾句之後，對方就把我封鎖了。」

死者的朋友還說，死者與妻子是在一家房產仲業工作時認識的，兩人是上司與下屬的關係，「他被殺害之後，他老婆還用他的社交帳號跟朋友們借錢！」