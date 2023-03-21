兒子屍體被媳婦藏冰櫃　公婆不知情「做菜陪她過中秋」

▲兩人的住處現在已經被貼上了封條。（圖／翻攝上游新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省蘇州市近日爆出一起冰櫃藏屍案，一名查姓女子殺害了丈夫龐姓男子，將屍體藏在冰櫃內15個月。駭人的是，龐男的父母一直以為兒子只是出去「躲債」，中秋節還特別去媳婦查女家做飯，陪過中秋節。

根據《都市快報》報導，龐家的親戚老張透露，查女在殺害丈夫之後，用丈夫的手機到處跟親戚朋友借錢，由於大家都不知道龐男已經被殺害，都以為是本人，「他發文字出去，有的人借了，有的人沒借，但你說小孩父母、哥哥弟弟，能不借嗎？他們家裡人外面借錢都借給他。」

老張提到，龐家的親戚們算了算，借了差不多20萬元人民幣。

老張說，期間並不是沒人起疑，有人說龐男失蹤了，因為開公司欠了很多錢，躲債去了，但就是沒有想到人已經被殺害，「他從小到大這麼靈光的人，怎麼會做出這種事？」

老張還說，最可憐的是父母，見兒子外出「躲債」數月不歸，去年中秋節，還特別去了趟兒媳婦家燒飯，陪過了個中秋節，「他們想不到的是，兒子那時候就躺在冰櫃裡。哪怕有的窮凶極惡的綁匪，拿了錢也把人放了！」

老張並指出，15個月以來，父母不是沒報過警，「他們至少報警4次，但警方說，必須配偶前來才能立案。」

老張也提到，就他聽到的說法，事情會曝光，是查女的母親某天來給女兒做飯，想從冰櫃拿一點食材，就把冰櫃上面的雜物搬開，然後就發現了女婿的屍體，「她就勸女兒自首，然後才投案了。」

老張還從親戚那裡聽說，查女結婚之後一直沈迷直撥平台，打賞起來沒有節制，「打賞36萬元給男主播，這件事情親戚們幾乎都知道了，肯定的！」

▼查女沈迷直播，在某位男直播主的打賞榜單上排名第一。（圖／翻攝上游新聞）



蘇州市公安矩姑蘇分局20日晚間證實此事，通報中指出，近日，本市居民查某麗（女，1993年出生）至我局投案自首，稱其因家庭矛盾，將丈夫龐某偉（男，1991年出生）殺害，並將屍體藏於家中冰櫃。接報後，我局立即開展偵查工作。案發後，查某麗被我局刑事拘留。3月20日，我局對查某麗提請檢察機關批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。