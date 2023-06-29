李伊妍挨告昨現身派出所　律師：敢來就是直球對決

記者張君豪／台北報導



網紅李伊妍28日下午召開記者會後，因先前被廖峻父子提告妨害名譽，在律師陪同下到內湖警分局大湖派出所接受警詢，李女在進入派出所前受訪強調：「對天發誓我所說的都是真的」、「就跟記者會說的一樣，我願意接受測謊釐清」；律師強調，李伊妍敢現身接受警方偵訊，來警局就是要直球對決。

▲網紅李伊妍28日下午抵達大湖所接受警詢，強調指控屬實 。（圖／民眾提供）

28日下午李伊妍在母親、經紀人、律師陪同下舉行記者會，泣訴多年前遭廖峻性騷，指控對方掏出生殖器叫她幫忙口交、還違反其意願載她出遊，她聲淚俱下控訴，一度在記者會上泣不成聲；但廖峻日前提告妨害名譽，李女原本約定28日下午14時到大湖所接受警詢，後來因召開記者會延誤，約下午3時40分才到警所、接受警詢過程約1小時後離開。



由於雙方各說各話毫無交集，全案如同羅生門，廖峻頂著要開刀治療的疲憊身軀，在端午連假期間在兒子陪同下到警局報案提告捍衛聲譽，李女堅持指控內容可受公評、將採取法律行動捍衛自己權益，也希望有同樣遭遇的被害女子能勇敢站出來。警方則表示依規定受理報案，偵訊雙方後將案件移送地檢署，全力維護雙方法律權益。

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