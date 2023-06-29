北捷5個月194起糾紛案　他逃票反打站務員...醉漢隨機扁路人

記者邱中岳／台北報導

台北捷運2023年5月的旅客量達195萬人次，比起去年同月多出88萬人次，台北捷運警察大隊發現，捷運上最常發生旅客因細故爭執大打出手，還有酒醉乘客在捷運車廂內隨機攻擊其他乘客，甚至還有旅客因逃票被站務員抓，反而出手攻擊站務員。

警方調查，台北捷運系統已成為通勤族最常使用大眾運輸工具，因疫情趨緩，捷運旅運量陸續回流，2023年5月份每日旅運量高達195萬人次，相較去年5月份每日旅運量107萬人次多出88萬人次。

捷運警察隊大數據分析統計，2023年1至5月捷運系統內受理糾紛案件高達194件，相較去2022年疫情期間137件增加57件。

▲台北捷運警察隊發現捷運旅客量增大，相對打架、爭執事件較去年增加57件。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警察隊表示，在5月初發生1名42歲的林姓女子在捷運市府站，不慎踩到1名26歲的陳姓男子腳部，陳立刻出手推了林女，林女也不甘示弱，追到月台朝陳噴灑辣椒水，最後由站務員出面協調才作罷。

其次，6月初在士林捷運站，1名22歲的陳女碰到57歲徐女的腳踝，雙方又爆發口角，陳女先踢了徐女一腳，沒想到徐女作勢要拍陳女照片，陳女卻一把將手機搶過去丟地上，甚至還比出不雅手勢。

▲台北捷運在2023年1至5月，已經發生194起糾紛案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

再者，10日下午4時許，1名45歲的李姓男子，在搭捷運時，行經龍山寺往西門方向，卻因酒後失控，不知名的原因就對著車廂內的林姓男子就是徒手攻擊，造成林姓男子左耳流血。

最後，23日晚上10時許，在捷運府中站，又發生64歲的王姓男子，在捷運站出入口逃票硬闖，沒想到被46歲的蔡姓站務員一把攔住，2人爆發口角衝突，王姓男子心有不甘竟朝蔡姓站務員胸口揮拳，慘被壓制在地。