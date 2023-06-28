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阿北籃板球「連續滾入」遭學生揮拳！挨批怪咖...他還原過程

記者許權毅／台中報導

台中中興大學傳出一名半裸阿北在籃球場持剪刀亂丟，隔日又在打球時因「籃板球滾入別人場地」與學生發生衝突，遭揮拳毆打。警方到場後查看該男無明顯傷勢，但精神狀況不穩，送醫治療，男子對於遭打一事不提告。至於在校園丟剪刀，警方尊重校園自主，由校方自行處理，警方加強安全維護。該名阿北今日又出現在興大球場，對於接連2天被「PO網控訴」，他也親自還原事由。

▲▼ 。（圖／）

▲中興大學籃球場昨日傳出阿北與學生發生衝突，遭到揮拳。（圖／翻攝社會事新聞影音、記者許權毅攝）

網路近日流傳，中興大學籃球場有一名打赤膊阿北，手持剪刀朝球場旁的人行道丟擲，路過學生拍下照片，提醒同學路過要多加留意。不料昨（27）晚又傳出該名阿北因不明原因與場上其他人發生衝突，遭到揮拳。警方到場後，已經沒有衝突情事，查看阿北身上沒有明顯傷勢，但其精神狀態不穩，被送往醫院治療。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該名阿北坦言先前有丟過剪刀，被勸阻後不會再做這類行為。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

第三警分局說明兩起案件，阿北丟剪刀一案，警方審視照片，認為該男於公共場所投擲有殺傷力之物品，違反社會秩序維護法第63條，可處3日下拘留或3萬元以下罰鍰，警方已與校方聯繫，同時尊重校園自主及自治精神，配合校方需求加強安全維護作為，共同守護校園安全；27日與民眾發生衝突一案，因男子不提告，警方與學校校警加強聯繫，配合安全維護，避免脫序行為發生。

該名阿北今日再度出現在球場，阿北稱，幾乎每天都會來，因為想訓練身體，才會在半場處嘗試「Logo Shot」（意旨在籃球場跳球圈處投籃），但是有幾個學生認為他沒有要用球場，也沒打過招呼，就直接進來投籃，他才會丟寶特瓶、剪刀想警告。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 阿北表示，昨日因為球連3次滾到別人場地，對方把球甩到更遠處，才會發生衝突；阿北拿出眼鏡表示，有一小部分受損。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

阿北坦言，知道這舉動危險，經過警方勸說後，之後不會再做了。至於昨日跟學生發生衝突一事，阿北說：「簡單來講就是我投半場，人家看不慣我這種投法，球滾到鬥牛場3次，其中一男不爽把我的球往更遠的草堆丟，我問他『什麼意思？』對方回答『我爽』，我要從他們中間跨越去拿球，對方以為我要找麻煩，站起來打我一拳。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

球場其他學生則說，時常看到阿北在這邊打球，他都一直丟半場，有時候跟人鬥牛，可能因為很想贏，打球風格比較衝，還有人說他是「球場士官長」。

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