男循「蜈蚣出土路」獨攀大武山秘境　夜色漸深困山區驚恐求救

▲金門男循蜈蚣出土路線攀登太武山，不熟悉環境迷路受困山區，見夜色漸深只好向警消求援。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣消防局18日晚間7時27分許接獲民眾報案，表示當天下午循蜈蚣出土路線攀登太武山，但因不熟悉當地環境，在山區迷失方向，見夜色漸深，只好向消防局求救。警消獲報後立即出動救援小組，在短短40分鐘後順利協助受困民眾下山。

初步了解，陳姓男子於18日下午3時許臨時起意獨自前往大武山登山秘境攀爬，由鵲山登山口入山約攀爬約3小時後，迷失方向，由於天色漸漸昏暗，且走的路線是幽幽小路，對當地環境並不熟悉，入夜後四周視線變差，在山區迷路急得團團轉，直至當天晚間7時許趕緊向119報案求救。

警消獲報後立即引導陳男使用簡訊報案系統定位，確認座標後結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即研判受困民眾確切受困位置應是在「蜈蚣出土線及一線天」附近，立即出動9人、兵分二路由南雄營區及鵲山登山口進入搜救，經一路搜索，順利於一線天附近約50公尺處樹林內發現迷失者，立即利用砍刀及繩索下切救援。整個救災自精準定位後從入山口歷時約40分鐘即搜得該受困民眾，後續經救護人員對其進行基礎生命徵象檢測，確認無明顯外傷後護送下山，該民眾十分感謝消防員及義消的幫忙，表示不會再攀爬不熟悉之路線。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋藉此針對本次救援特別感謝金門防衛指揮部戰情單位第一時間協助通報所屬南雄營區協助，有利於縮短救援搜救路線，另亦在此呼籲，民眾從事登山活動應結伴而行，以利於緊急事故時能有所照應。另外，消防署已建置「119報案APP」提供全國民眾免費下載使用，讓報案人在不熟悉所處位置環境下，可即時利用照片、影片提供定位，建議民眾可預先下載「119報案APP」，當出遊、旅行不幸發生意外需要救援時，就可精準協助消防人員掌握位置及縮短到達現場，爭取黃金救援時間。