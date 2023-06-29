狗注意車關！4生肖下半年易遇災　化劫指數曝

▲小孟老師說，屬狗的朋友們在下半年要注意外出，容易遇到交通車關。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

化劫指數曝光！清水孟國際塔羅小孟老師提醒，生肖屬「兔、羊、狗、猴」，今年下半年遇災能化劫，其中屬狗易有「車關」，屬羊要注意身體健康。



TOP 4：屬猴，化劫指數85%

屬猴的朋友們在下半年有任何的八卦是非流言、小人劫難、被人在背後捅刀的災禍，都會自動化解開來。建議你多冥想你喜愛的宗教神祇，或多聽心靈音樂有助身心淨化。

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TOP 3：屬狗，化劫指數90%

屬狗的朋友們在下半年要注意外出，容易遇到交通車關，所幸下半年吉星落入，能大事化小小事化無。建議你外出走路不宜滑手機，天雨路滑要小心，多冥想太陽就能化解災厄。

TOP 2：屬羊，化劫指數95%

屬羊的朋友們要特別注意健康，特別有健康上面的劫難，雖然疫情高峰已過，但是也要當心夏天將會迎來另外一波高峰，外出要勤洗手，密閉式空間也要儘量戴口罩。當你遇到健康不佳時，都能出現好的醫師來幫助你，也要多吃蔬菜水果。

TOP 1：屬兔，化劫指數100%

屬兔的朋友今年犯太歲，要特別小心鬼月時容易身體不適，建議七月半不要去海邊或山上，以免沖到煞氣。另外，你的貴人運很強，就算遇到不好的事，也能出現貴人幫你擺脫厄運。多穿粉色系衣服或白色衣服，就能提升自身的運氣，抵擋煞氣。