下半年「七星逆行」　3星座工作運翻轉

▲金牛座、獅子座、天蠍座下半年工作運翻轉。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，今年下半年「七星逆行」，金牛座、獅子座、天蠍座工作運翻轉；其中金牛座下半年開始重視自己，吸引力和魅力會大增。

小孟老師說，在下半年度，各行星都有逆行的機會，尤其在8、9月，水星、金星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星同時都有逆行狀況，只要適時配合本身命盤，都可大事化小事，化險為宜，運勢都能有一番變化。

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TOP3 天蠍座：形象變好

天蠍座下半年普遍在愛情、事業、社會地位和公眾形象方面，都有相關的好運跟機會出現，容易因本身形象改變，而有機會出現一段新的愛情，或是現有關係可能會進入新的階段。相對的在事業和其他方面，則會出現更高的社交地位和更好的生活品質，對未來的成長是很加分的。

TOP2 獅子座：人緣改善

獅子座下半年事業、財務和人際關係方面，都會因人緣變好，而可能有重大進展。事業上領導能力漸漸受到歡迎，而有機會取得更高的職位或更好的工作，當然同時在財務上，容易遇到一些意外的獎金、股票收益或遺產。交友圈也會開始擴大，有機會認識到一些有影響力的人士。

TOP1 金牛座：自信從容

金牛座下半年開始重視自己，吸引力和魅力會大增，許多事情會更加有自信和從容，人緣也變得更好。會有更多展示自己才華和能力的機會，尤其是與個人表現有關的領域，像個人事業或愛情、投資方面。另外，有機會得到家人和朋友別人的好意和支持，也能認識到一些重要人士，並加深雙方關係。