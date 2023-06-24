3生肖「端午過後」財運將暴漲！屬虎的要發了

▲3生肖端午節過後運勢將暴漲。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

近日是農曆端午節，不少人趁著節日與家人團聚、度過愉快的連假。命理網站《搜狐網》統整了3個生肖，過了端午節以後準備財運大爆發，整體運勢好到令人羨慕。

以下為《搜狐網》統整的3生肖名單：

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第一、生肖虎

生肖屬虎的人有王者風範，心胸十分寬廣、樂於助人，也擁有俠義心腸、一生樂善好施，喜愛積德行善，端午過後會有吉星入駐本命財帛宮，運勢也跟著大漲，事業有如神助、財務收入穩步提高，人生將進入上上籤。

▼生肖虎等到端午節過後人生將進入上上籤。（示意圖／記者李佳蓉攝）



第二、生肖羊

生肖屬羊的人天性善良、個性溫和，為人仁義忠厚、一生運勢良好，端午後「月德」、「福星」降臨，吉祥力、福德力將大大增強，事業上有貴人幫助、一帆風順，收入也會因此直線飆升，只要把握好機會，絕對能夠翻身發大財。

第三、生肖豬

生肖豬是福氣的象徵，這些人個性隨和，一生不爭不搶、澹泊明志，端午過後隨著「天空」、「天喜」的吉星降臨，運勢將會大增，除了事業一帆風順以外，財庫也會大開、收入源源不斷，成功鹹魚翻身，未來幸福令人羨慕。

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