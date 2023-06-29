限時4天！超商「5大咖啡飲品組合價520元」　加碼卡布奇諾買1送1

▲7-11推出5款520元咖啡飲品優惠組合。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡省荷包機會來了！就有超商推出限時咖啡飲品優惠，這次共有5款520元優惠組合，包含特大杯美式／拿鐵、咖啡珍珠歐蕾等，且會員只要於活動期間購買指定案型贈送給其他會員，贈送者即可再加碼享「大杯卡布奇諾買1送1」。

7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至7/2止推出數位送禮活動，共有5款520元優惠組合，分別為「CITY CAFE卡布奇諾咖啡(大)14杯」、「CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡11杯」、CITY CAFE特大杯美式咖啡14杯」、「CITY TEA現萃茶經典純奶茶16杯」及「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯」。

若OPENPOINT行動隨時取會員購買以上指定案型，再將該票券轉贈給其他會員，符合活動資格之會員，將於2023/7/15前透過OPENPOINT APP推播，可再加碼獲得「大杯卡布奇諾買1送1」專屬連結隱形賣場。

▲8口味比薩下殺199元吃。（圖／必勝客提供）

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦共8款，最多現省441元，且加碼還可免費升級成薄脆餅皮，即日起至6/30限時吃，每日數量有限，提醒台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用此優惠。