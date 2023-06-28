她砸270萬隆成「36NN罩杯」還想加大！　醫驚：巨乳非人人可擁有

▲英國23歲成人女模安柏（Amber May）坦承整形「整上癮」，胸部罩杯達36NN。（圖／翻攝自當事人IG、推特）

記者許宥孺／高雄報導

國外一名23歲女子年紀輕輕卻整形整上癮，她已豪砸7萬英鎊(約台幣270萬)整形，其中更把胸部升級成36NN罩杯，還喊要繼續整下去，不過遭網友酸「再整下去會爆炸」。對此，整形醫師提醒，並非人人都能整成巨乳，得要看「胸廓」大小，適度整形才是理想。

英國成人女模安柏（Amber May）大方承認自己就是愛「塑膠感」，5年來已花費270萬台幣做過大大小小的整形手術，其中包括將自己的胸部升級成「36NN罩杯」，重量超過6公斤，導致彎腰綁鞋帶都有問題，但她仍不滿意，堅持繼續整下去。

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對此，國內整形名醫邱浚彥表示，以台灣女子身形來說，罩杯C-D是最剛好，穿衣服的身形較理想，不過近期有越來越多個案諮詢隆胸時，紛紛表示「外觀要越大越好」。

▲整形醫師邱浚彥提醒，並不是每個人都商合擁有巨乳 。（圖／ETtoday資料照）

邱浚彥認為，這與國內整形風氣有關，有越來越多女性敢於表現，想法都是「既然要砸錢隆胸，一樣的價錢，那就乾脆做大」，深怕沒人發現她有動手術。

不過並非人人都能隨意整成巨乳。邱浚彥解釋，這與個人胸廓大小有關，假設胸廓夠寬，倒是有空間能做大，且手術後，胸形也比較好看；若胸廓小，能隆的大小就有限。另外，身高不高卻隆胸過度，視覺上會像是胸部接著腰部，容易看起來沒有腰身。

邱浚彥表示，胸部大小的喜好因人而異，有身高較高的人喜歡小，也有身高較矮的人喜歡隆大，但到底要做多大？建議還是得看身形比例。至於是否有遇過整形過度的個案？邱浚彥坦言，沒遇過，就算有，也會建議個案適度整形就好。