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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳孟緯／就算同意，也不能對未滿18歲者拍性影像

#MeToo運動燒進演藝圏，黃子佼、炎亞綸先後被爆出曾對未成年人拍攝性影像的醜聞，甚至後者更與未成年人交往、發生性行為。社會通念雖然對於與未成年人間發生性行為一事多所質疑，但對於未成年人拍攝性影像的看法，依舊處於似懂非懂的狀態。

於是，這中間發生一個令人疑惑的情況，像在炎亞綸事件中，開始有人說「他當時與16歲的未成年被害者做愛沒有違法，有問題的是，不能對他拍性愛影片」，有做愛的性自主權，卻沒有拍攝性影像的自主權，到底是怎麼回事呢？幾歲可以有性行為？幾歲可以製作性影像呢？

幾歲可以發生性行為

先講結論──16 歲。

性行為年齡的門檻，與生理、心理的發育程度有關，但每個人的發展程度因人而異，法律只能技術性地畫下一體適用的界線；這個界線除了參考生物學的觀點以外，參考更多的是社會風俗。

在《民法》「成年」門檻的規定下修以前，男生只要18歲、女生只要16歲就可以結婚；而古人更把「生育與婚姻」綁在一起，意味著結婚就可以生育，因此只要進入能婚姻的年紀，就代表擁有性自主權。

同樣地，年齡太輕也會被認定欠缺決定性行為的能力，所以《刑法》也規定，就算取得同意，與未滿 16 歲的人發生性行為，也會違反「與少男、少女或幼童性交罪」或「加重強制性交罪」（隨著年齡愈低，刑責愈重，詳見附註）；反過來說，與滿16歲的人就可以從事性行為而不違法。因此，綜合前述，我們可以推論擁有完全性自主權的年紀是16歲。

幾歲可以拍性影像

在滿16歲後，擁有性自主權之際，若用常情推斷，那為自己拍攝性影像似乎也合乎情理，但在法律上，性自主權與性影像的門檻卻是脫軌的不同制度──只有滿18歲才能製作性影像。

1995年間，黃昭順、謝啟大、盧修一等立委提案增訂《兒童及少年性交易防制條例》，最初的立法精神是為了杜絕社會的「雛妓」問題，並把防堵公然猥褻及性圖像影像當成次要的防治手段；但當時「性自主權」的觀念尚未萌芽，就連強制性交都只被認為是種「妨礙風化或善良風俗」的問題，並不是「妨礙性自主」、侵害個人法益的嚴重事件，也就沒有把性自主權及性影像自主的規定一併做整合。

然而，隨著台灣把《兒童權利公約》引進國內後，國際公認兒童就是未滿18歲的人；為了使兒少保護與國際接軌，在2015年的修法中，就把《兒童及少年性交易防制條例》修正為《兒童及少年性剝削防制條例》，但依舊沒有針對性自主與性影像自主之間同步做出調整──導致16歲可以做愛，卻不能拍攝影像，這樣看似頭重腳輕的弔詭現象。

未滿18歲自拍裸照「性剝削自己」

筆者過去經手一件少年猥褻的案子，一個輕度智障的少年遭控猥褻同班女童，少年法院介入調查後，發現少年不僅有猥褻行為，更在追求過程中「自拍屌照」傳給女童騷擾，最終被認定該當《刑法》加重猥褻罪及《兒童及少年性剝削防制條例》的規定，被裁定責付及假日生活輔導。

在後者的罪名控訴下，少年可以說是「加害人兼被害人」。雖然少年猥褻及自拍裸照的部分都是事實，但單純就「自拍裸照」的狀況，少年是權利主體而不是被宰制的客體，原意保護兒少的《兒童及少年性剝削防制條例》，若嚴格到連單純的兒少自拍都要處罰，認定這是一種「自我性剝削」，用處罰兒少的方式禁止兒少自己處理性影像，是否是正確促進兒少福祉方式，恐怕值得深思。

但因為少年性剝削自己的情況，都屬於不公開的少年案件，在資料蒐集上有難度，無法確認是否為法院通案的見解，或是個別法院的獨立見解，這大概需要多點研究才有辦法釐清。

引誘或持有未成年人性影像有刑責

在炎亞綸事件中，因為與被害人交往時，對方已滿16歲，只要不違反意願，原則上發生性行為是不違法的，有問題的就在於「未成年人拍攝性影像」。

IG、Twitter或一些訂閱制的影音網站，偶爾也會出現疑似未成年人提供性影像的情況，除了這些少年要特別注意「性剝削自己」的問題外，付費的訂閱人一旦被查獲，司法很可能會因為消費者的付費行為，認定你「引誘」未成年人拍攝性影像，依法就須負擔3年以上10年以下的刑責！

當然有人會說「那我不付錢不就沒事？」事情沒這麼簡單，單純下載，也就是「持有兒少性影像」也是禁止的，刑責是1年以下！

附註：

具體來說，性行為對象若是14歲以上未滿16歲的人，刑責2月以上7年以下；7歲以上未滿14歲的情況，罪責是3年以上10年以下。而對方未滿7歲的情況，原先適用的規定也是3年以上10年以下的「與幼童性交罪」，但在「白玫瑰運動」後，最高法院啟動限縮解釋，使得與未滿7歲之人性交的情形一律適用「加重強制性交罪」，應受7年以上有期徒刑的處罰。

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