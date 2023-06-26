第一次過夜「女友只穿內衣」　他問1句慘挨罵…下秒被吃掉了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

每對情侶相處模式不一樣，哪些動作是暗示呢？一名網友透露，最近第一次和女友出門過夜，對方洗完澡之後上半身只穿內衣，他見狀壓抑住內心色色的想法，問了一句「妳會冷嗎？要不要穿我的衣服？」沒想到女方卻突然生氣大罵，他這才明白對方的用意，終於度過浪漫夜晚。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，女友是他的第一任，近日2人首次出門過夜，女方洗好澡後身上只穿著內衣和短褲，他當下冒出色色的念頭，猜想對方是不是在誘惑。但因為女友的個性很單純直白，通常都是有話直說，因此他只好忍住，幫對方把頭髮吹乾後，就問「妳會冷嗎？要不要借妳穿我的衣服？」

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沒想到女友聽到後直接飆髒話，說「你問這無關緊要的問題幹嘛？你女朋友在你面前只有穿內衣，然後你還在問她會不會冷？」他當下愣了幾秒，之後女友把短褲脫掉並躺到床上，他才確定對方的想法，結果女方又罵了一句，「一定要這麼明顯嗎？可不可以不要那麼木頭？你還在幹嘛，快點過來把你女朋友吃掉」，2人終於甜蜜滾床單，不過他也笑說，「2個多小時過後，怎麼反而覺得是我被吃掉了」。

不少網友看到後紛紛表示，「可惡，我羨慕了」、「為什麼我覺得很害羞，女友好帥」、「再問下去，就真的冷了」、「女友真的老司機」、「女友最後一句也太帥」、「真正的獵人往往以獵物的形式出現」、「女友穿的內衣褲不同套，是你吃了她；女友穿一套的內衣褲，是她吃了你」。