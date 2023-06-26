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房貸全扛！他結婚5年「每月透支」妻卻留一手　真相傻眼了

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／周亭瑋報導

自步入婚姻後，許多人在柴米油鹽醬醋茶中載浮載沉，尤其是低薪階層，更苦不堪言。一名網友透露，房貸、水電瓦斯跟其他開銷由他一肩扛起，老婆則負擔小孩學費跟部分日用品錢；沒想到，他最近得知妻子竟謊報學費，讓每個月幾乎透支的他錯愕不已，想進一步溝通，對方卻不斷轉移話題。

網友在Dcard提到，他和老婆結婚已5年，房子是婚後買的，當初妻子沒什麼存款，所以頭期款跟裝潢金幾乎由他支付，「小孩現在4歲，老婆那時候跟我說，幼兒園1個月扣掉補助還要1萬5，她是銀行櫃檯，月薪約3萬8，再付個奶粉、尿布，買小孩衣服和自己的伙食差不多了。」

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於是，他扛起每月3萬房貸、水電瓦斯費、第四台費用、其他開銷及自己的伙食費，「我幾乎每個月都是透支的，但老婆昨天卻說溜嘴，其實幼兒園1個月平均下來只要4500，我自己過得有一餐沒一餐的，她每個月謊報10000，還在那邊叫我別整天跟她說錢，而且每次討論都不願意面對現實。」

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「這不是錢關，是人品問題吧」、「就自私魔人啊！漠視你每個月透支的壓力，自己在那邊爽」、「人生合夥人的人品很重要，扛不了不要硬扛，比如說第四台其實不是必要的」、「娶到極品」、「恕我雞婆！我本身在銀行已經9年，3萬8應該是月薪，但年薪至少70萬以上」。

不過，也有不少人緩頰，「有沒有可能她說的金額包含註冊費、伙食與娃娃車，所以才比較高之類的？可能先努力了解一下狀況再定罪，比較沒有遺憾」、「其實要查證的話，你直接打去學校問就好」。

還有網友感慨，「有小孩、有房貸回不去，我旁邊單身的男生女生過超爽，高級藍芽音響、高畫質投影機、無人機、PS5買下去，假日每個睡到自然醒，家事基本上顧好自己的房間，一年出國可以到三次，還買爆行李加錢回台，有小孩認命吧！」

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