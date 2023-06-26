媽媽奧客用餐「15人點5份餐」！空蛋糕盒被丟　飆罵全店員工30分鐘

▲媽媽沒有遵守低消規定，15人僅點了5份餐點。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者朱祖儀／綜合報導

每個餐廳都有自己的規定，消費者應該先了解再消費。但高雄一間親子餐廳卻遇到奧客，日前一名媽媽訂了15人的位子，店家有提前告知低消，不過當天用餐時她卻沒有遵守，15人只點了5份餐點，還因為店員把空的蛋糕盒丟掉，氣得在店內狂罵30分鐘，最後老闆發現狀況，隨即出面處理力挺員工。

該間親子餐廳在臉書指出，近日有媽媽指控他們老闆的態度不禮貌，因此發文還原真相。數個月前，那名媽媽先透過臉書私訊訂位，小編有告知周末大人低消250元、寶寶200元，遊戲區不收費、會送小玩具，周末有限制用餐時間100-110分鐘，遊戲區可玩3-4小時。起初媽媽對於低消有意見，但經過店家多次解釋，她決定接受並堅持訂位。

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到了當天早上，2名大人和3個小朋友帶著蛋糕先到場，也點了2個大人餐和3個兒童餐，由於店家已經提供了16個位子，因此提醒還沒達到低消費用，該名媽媽表示，等到客人到齊後會再點餐。但後續朋友到齊，媽媽還是一再拖延，還要求店家拿出蛋糕慶生，直到用餐時結束也沒有加點任何餐點。但店員沒有計較，第二輪客人到場後，那名媽媽也已到遊戲區玩樂。

不料，過了一段時間後，該名媽媽突然跑到吧檯詢問「蛋糕盒去哪了？」店員表示，因為她從頭到尾都沒有說要留盒子，加上當時一行人已經到遊戲區超過1個小時了，因此早就把空的蛋糕盒清理掉了。沒想到媽媽瞬間暴怒，一個一個指著工讀生的臉罵，還不斷重複說「丟了我的蛋糕盒要如何處理？」狂飆了將近30分鐘把整間店的員工都罵完了。

▲媽媽已經把蛋糕吃完，又突然討要蛋糕盒。（示意圖／CFP）



這時老闆出現，發現丟掉的蛋糕盒是空的，整排服務生還站著被那名媽媽痛罵，便以同樣的口氣回罵，「請妳離開，我們沒收妳15人的低消就很好了，我們絕對不會賠償妳，服務生小姐姐也不會站著給妳罵，妳什麼口氣罵我員工，我就什麼口氣回妳」，隨後也把空盒子還給那名媽媽，但這時對方又說不要盒子了。

店家表示，全程都有錄影，雖然老闆的口氣確實比較差，但服務生都很年輕，都是辛苦來餐廳端盤子和顧孩子，想要賺點學費和吃飯錢，「如果妳不同意用餐規則可以不訂位，如果我們服務生犯錯我們會道歉再道歉該補償就補，但是如果妳無理取鬧拿員工出氣，那不好意思請妳離場」。

文章曝光後，網友紛紛力挺店家，「老闆挺員工我支持你」、「支持老闆」、「在這邊慶生過，服務生都很親切熱心，希望不要被奧客打倒，能繼續經營下去，加油」、「只要立場正確，老闆挺員工就對了」、「辛苦妳們了！妳們都很棒，服務態度也都很好，加油」、「支持老闆，希望你們能繼續經營，能讓更多爸媽有親子餐廳可以去」。