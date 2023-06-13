走出產後憂鬱症！不用做一百分的媽媽　醫：求助不代表懦弱

▲吳盈瑩醫師表示，區分是單純低落還是憂鬱的最簡單方式，是觀察媽媽照顧孩子的能力是否受影響。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

據統計，約有八成婦女在產後曾出現情緒低落的情形，並有一至二成會發展出憂鬱傾向，即「產後憂鬱症」。花蓮慈濟醫院精神醫學部吳盈瑩醫師表示，儘管近五分之一的比例不低，但在臨床上遇到的產後憂鬱患者，大多非產後一年內主動求醫，而是幾乎都等孩子再長大一點，才有多餘的時間和心力至醫院就診，回溯性地發現早在孕期或分娩後，自己就已有情緒低落和失眠等症狀。

花蓮慈院婦產部日前舉辦媽媽教室，邀請精神科吳盈瑩醫師介紹產後情緒障礙及產後憂鬱。「產後情緒障礙」包括情緒低落、憂鬱症以及精神病。吳醫師指出，有不少媽媽在生產後的第二至第五天，會出現低落、焦慮、容易落淚的症狀，但這種狀態一般不會持續到第二週，大多不需特別治療，僅需要家人在身邊給予適當的支持，即能自行緩解，恢復正常。不過，當媽媽開始有了嚴重的自責與自我懷疑傾向，甚至產生罪惡感，認為不應該把孩子生下來到這個世界受苦，即便看著寶寶也難以產生正面情緒，此時就要特別當心！

▲吳盈瑩醫師列舉產後憂鬱徵兆，提醒自身與家人注意狀況，必要時尋求專業的協助。

「區分是單純低落還是憂鬱的最簡單方式，是觀察媽媽照顧孩子的能力是否受影響。」吳盈瑩醫師表示，若消極和負面的症狀持續長達二週以上，表示媽媽可能已進入憂鬱症階段，建議此時需要進一步尋求醫療的協助。除此之外，有千分之一的產後情緒障礙患者會發展為「產後精神病」，吳醫師指出，產後精神病會使人出現妄想、幻覺、思考混亂，患者甚至可能會傷害自己或傷害寶寶，是嚴重急症，務必不能讓媽媽和孩子獨處，且應在家人的陪伴下盡快就醫治療。

「各位媽媽都已經很棒了，不需要做一百分的媽媽。」吳盈瑩醫師強調，照顧孩子的前提一定是先照顧好自己，不用成為一名超人母親，更不必強迫保持完美、不允許失誤。產後憂鬱症容易使患者進入惡性循環，重複「缺乏體力、無法完成事情、挫折感、傷害自己」的過程，也可能因此影響到寶寶的依附關係，造成寶寶易哭泣、易躁動；由於身在其中往往難以跳脫，因此更需要患者身邊的家人用心陪伴聆聽，共同面對。

產後憂鬱並非女人的專利，面對陡然增加的家庭責任和經濟壓力，以及對於新生命的恐慌與自信心不足，同樣會使3%~5%的男性被產後憂鬱困擾，並在育兒的過程中逐漸顯現，甚至與媽媽交互影響。

吳盈瑩醫師表示，求助不代表懦弱，反而是一種勇敢的表現，因此爸媽在照顧孩子的過程中產生和累積的壓力，都可以適時地丟出來，讓身旁的親友分擔，或尋求外界的幫助。她也叮嚀，當民眾無法判斷自己的情緒是否穩定，可以使用「愛丁堡產後憂鬱量表」評估過去七日內的情況，若發現結果分數不佳，應盡早尋求專業協助，才是對孩子和自己最好的決定。