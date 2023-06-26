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口湖鄉光電場興建升壓站　上百村民組自救會至縣議會陳情！

▲雲林縣副議長蔡咏鍀、縣議員蘇俊豪、蔡孟真等人接受口湖鄉謝厝村民陳請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖鄉謝厝村民組立「雲林縣口湖鄉反變電站自救會」今日前往雲林縣議會遞交請願書。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉謝厝村民今（26）日出動上百村民分乘2部遊覽車前往雲林縣議會遞交請願書，內文指出睿日光電公司違法取得作證興建太陽能光電升壓站，亟需縣議會督促及監督雲林縣府應有作為。由前謝厝村長蘇東明擔任會長組立「雲林縣口湖鄉反變電站自救會」，副議長蔡咏鍀、縣長張麗善接受請願書。

請願書內文提到，睿日光電公司去年2月25日於「下崙村」召開說明會，即於年底在「謝厝村新湖段108號」興建升壓站，說明會地點與興建位置根本不同村且距離離5公里以上，光電公司用「甲地開會，乙地施工」之方式辦理地方說明會之程序，已經違反經濟部能源局核發工作許可證所要求與居民溝通協調之規定，其施工顯然違法。

雲林縣口湖鄉反變電站自救會長蘇東明指出，睿日光電違反程序在先，卻不願意停工與居民溝通協調，已經造成村民恐慌。且變電站（升壓站）離村民住家、民生用水的淨水池相當近，到底是怎樣通過申請的，覺得很無奈，才決定來議會送請願書。蘇東明強調，若此次議會陳請無效，他們將採強硬的抗爭手段。

▲雲林縣副議長蔡咏鍀、縣議員蘇俊豪、蔡孟真等人接受口湖鄉謝厝村民陳請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣副議長蔡咏鍀、縣議員蘇俊豪、蔡孟真等人接受口湖鄉謝厝村民陳請。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員蘇俊豪、蔡孟真、黃文祥與副議長蔡咏鍀等人接受陳請，蘇俊豪說，希望政府在綠能政策上再進行檢討及修正，目前要在雲林西部建設3、4千公頃綠能建設，那在雲林縣的東部及中部國土規劃68萬公頃作糧倉。試問在雲林這塊土地的人民，如此下去未來如何能發展，這樣犧牲雲林在地人民生活品質與健康與未來相當不公平，今天市議員四個黨團都站出來支持陳請的民眾。

針對口湖升壓站設置爭議，縣長張麗善表示，業者在甲地施作卻在乙地召開施工說明會，不符合程序，縣府已六次發文經濟部能源局，希望能源局聽取地方民眾心聲，促使業者要確實舉辦說明會，落實了解民眾的意見，也希望能源局站在電業法管理機關，能夠聽取民意，做符合地方需求的決定，如果該升壓站設置未符合程序，是不是就自救會提議，取消施工作業。

張麗善表示，現行能源政策都是由中央拍板，包括不利農業經營、漁電共生先行區、低地力土地等，都是中央去看土地的使用價值，由中央核定，跳過地方政府。她希望能源政策應該重新思考，尤其雲林是農業大縣扮演的角色非常重要，必須符合國家糧食安全、自給率，現在很多民意一直在反彈，希望中央能源政策能夠從長計議，針對地方農業、產業及人民生活空間等方面多重考量，才能符合國家政策、也符合民眾需求。

光電公司協理賴冠合回應，針對不同村開公廳會考量場地問題，並全程有會議紀錄，也將會議紀錄同部給村里長。村民對於輻射問題，光電廠也行文NCC等相關單位查核，並會在未來起用後將偵測輻射數值即時顯示在光電廠外看板，讓村民放心

經濟部能源局回應，該公司整個案場含括多處村莊，當初是選在其中一個村辦理公聽會，因依法並無規定必須要到每一個村都辦理，故檢視後認定無違法情事。

▲雲林縣副議長蔡咏鍀、縣議員蘇俊豪、蔡孟真等人接受口湖鄉謝厝村民陳請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲長張麗善表示，業者在甲地施作卻在乙地召開施工說明會，不符合程序，縣府已六次發文經濟部能源局，希望能源局聽取地方民眾心聲，促使業者要確實舉辦說明會，落實了解民眾的意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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