列部會首長名單！除了黃國昌當法務部長　柯文哲：已想好行政院長

▲民眾黨總統參選人柯文哲接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期聲勢看漲，日前點名時力前立委黃國昌當法務部長；柯文哲26日再說，黃國昌當法務部長沒有問題，但因對方個性太衝，有時候擔心「抗生素用太強，細菌全死光」；另外柯文哲也在節目中邀請主持人黃暐瀚當NCC主委，並稱自己近期在做「部會首長表格」，且「已經想好」行政院長可能人選。

柯文哲26日接受主持人黃暐瀚《POP撞新聞》廣播專訪，被問到上次點名黃國昌當法務部長是否認真？柯文哲表示，「黃國昌當（法務部長）沒有問題，而且他對司法改革滿有想法。」自己去找對方上課，聽了30分鐘就說「算了」、「我還是找你當就好，我覺得術業有專攻。」

柯文哲提及，自己曾有念頭想找黃國昌當不分區立委，但認為黃國昌當法務部長沒有問題，「不過要稍微跟他踩一下剎車，因為他的個性實在太衝了！」黃國昌常常會覺得，為什麼不能把壞人全部抓起來，「我怕有時候抗生素用太強，細菌都死光了。」

柯文哲坦言，自己最近在做表格，列出每一個適合的部會首長，「我們在做研究。」黃暐瀚追問，目前行政院長的可能人選是誰？柯文哲並未說明，僅說「我等等再跟你講，我已經想好了。」而柯文哲也當場邀請黃暐瀚當「新聞局長」，但由於目前已沒有新聞局，柯文哲隨後改口稱「還有NCC（國家通訊傳播委員會）」，認為黃暐瀚到NCC會很有代表性。

此外，柯文哲也透露，自己7月16日會參加館長陳之漢、黃國昌在凱道的遊行，但至於是否會上台講話，則「還要看看」，因為要看對方的時間，不是要上台就上台，做事情還是要先讀書，包括訴求是什麼。

隨後，柯文哲結束廣播節目專訪後，被媒體詢問是否想好行政院長人選？柯文哲仍未正面回答，僅說「以後再跟你講」。