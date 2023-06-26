50餘隻國家級保護猛禽草原觸電亡　倒臥電桿下部份鳥屍身體已分離

▲「數鳥人」常樂在玉樹嘉塘草原發現50餘隻大陸國家級保育類猛禽的屍體。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

青海玉樹嘉塘草原為不少保育類動植物重要棲地，不過，一支環保志願小組「嘉塘數鳥人」經過1個月的觀察記錄發現，嘉塘草原的多處電線桿下發現約50餘隻死掉的猛禽，包括大鵟、草原雕、白尾海雕、獵隼等，均為大陸國家重點保護野生動物，疑因電網漏電致死。

《紅星新聞》報導，嘉塘草原所屬的稱多縣公安回應稱，目前這個案件正在進一步調查當中，公安、自然資源和林業草原局以及國家電網各個部門都在調查此事，之後會發布調查通告。

「數鳥人」常樂表示，近一個月內在嘉塘草原電線桿下面共發現50餘隻非正常死亡的鳥類，已將死亡猛禽的照片和視頻（影片）資料、發現屍體時的軌跡點位文件分別進行存檔，且每張照片的原始資訊中均包含該照片拍攝的地理坐標，據他初步統計，50餘隻猛禽屬國家重點保護野生動物，包括大鵟、草原雕、白尾海雕、獵隼等。

對於「數鳥人」的工作內容，常樂提到，就是每天在草原開車50到100公里，用肉眼記錄下活的鳥類，另外觀察電線和電線桿下有沒有被電死的鳥，「死鳥屍體已於6月21號集中轉交給稱多縣森林公安大隊和當地林草部門。」

至於猛禽死亡的原因，常樂推斷，可能是電網在雨雪天氣時漏電，導致停落在電網上的猛禽觸電死亡，「目前有50餘隻猛禽的屍體是發現於配電線纜、電線桿或者通信基站（基地台）下，沒有電網設施和通信基站分布的草原區域，沒有發現猛禽屍體。」

常樂還發現，死亡的猛禽中部分屍體不完整，「有的尾部與身體分離，或爪子與身體分離，推測是電流過大導致猛禽的相關部位從身體上截斷，而且部分鳥類屍體上有明顯的灼燒痕跡。」