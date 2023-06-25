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千金拒付40元停車費硬闖！管理員遭「拖行整路」重摔慘死

中國一名富家女因拒付40元停車費，竟將管理員拖行致死。（圖／翻攝自網易新聞）

▲中國一名富家女因拒付40元停車費，竟將管理員拖行致死。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

 過年應該是闔家團圓的日子，但10年前的春節，中國北京一名停車場管理員，遇到富家女拒付40元（人民幣，下同）停車費，只願意給10元，雙方爆發糾紛，富家女竟將他拖行致死，造成悲劇的發生。

事情發生在2013年1月27日，一名年輕女子和閨密一起去商場購物，並把車停在附近停車場，3小時後準備離開，被要求收取40元的停車費用，但她認為太貴。對此，停車場管理員秀出停車場收費規定，並解釋過年期間收費會有小部分增加，怎料女子只丟了10元，隨後開車準備離開。

管理員見狀立刻上前試圖阻止，一隻手抓住車門把手，想打開車門，另一隻手用力拉著左後視鏡，結果慘被巨大的衝擊力撞飛出去，雖然女子感覺到車外有人被拖行，但她沒有剎車繼續前行，最後管理員重摔在地，頭部重創死亡，搶救後仍宣告不治。

 楊雪鷗從小嬌生慣養，造就囂張跋扈的個性。（圖／翻攝自網易新聞）

▲楊雪鷗從小嬌生慣養，造就囂張跋扈的個性。（圖／翻攝自網易新聞）

這名女子是何方神聖？她叫做楊雪鷗，出生在一個富裕家庭，父母很早就離異，父親怕女兒受委屈，對她有求必應，也造成她在學校蠻橫無理，從小被養成囂張跋扈的個性，祖父曾想糾正，但因為父親過度溺愛，也無能為力。

當時楊雪鷗知道自己犯了大錯，打電話拜託父親，在父親的幫助下，試圖躲避警方的追捕。然而，案發後第3天就被逮捕歸案。在法庭上，她辯稱沒看到管理員被拖行的情況，但無法說服眾人，因為她害死的是一家4口的經濟支柱，只剩管理員的妻子帶著一對兒女，難以想像未來的生活會有多悲慘。

儘管楊雪鷗的行為被確定構成故意殺人罪，但其父親為了女兒不斷奔波，還去請求受害者家人的原諒，最後同意以88萬的金額和解，最後楊雪鷗被判5年有期徒刑。至於共犯父親構成包庇罪，被判1年有期徒刑，緩刑1年執行。

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